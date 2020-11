Tesla : le nouveau modèle à 25 000 dollars sera pensé pour l’Europe

Particulièrement attendu par les adeptes de la marque américaine, ce nouveau véhicule à 25 000$ promet d’emmener Tesla vers un public de plus en plus large.

La prochaine Tesla sera européenne. C’est sans doute l’information la plus importante qu’il fallait retenir de la récente intervention d’Elon Musk lors de la conférence européenne Battery Day organisée en Allemagne. Si le constructeur de voitures intelligentes connaît déjà un certain succès outre-Atlantique, il reste encore assez timide en Europe, non seulement à cause du prix élevé de ses bolides, mais aussi à cause de leurs dimensions. Pour remédier à ce problème, le PDG de Tesla a ainsi donné quelques détails sur un tout nouveau modèle de voiture à 25 000$, non seulement moins cher, mais aussi beaucoup plus compact : “Si vous essayez de vous garer dans des environnements urbains très denses, mieux vaut avoir une taille de voiture adaptée. Ce serait logique qu’il s’agisse d’une compacte, peut-être avec un hayon arrière. Quelque chose qui répondrait aux besoins des consommateurs”.

Déjà surnommée Model 2, la nouvelle Tesla adaptée au marché européen devrait ainsi proposer un format plus compact tout en conservant 5 portes pour plus d’ergonomie. Le véhicule ne sera pas une simple adaptation d’un modèle existant, mais bien un tout nouveau projet original a ainsi promis l’homme d’affaires. Après avoir annoncé la création d’une Gigafactory à Berlin d’ici l’année prochaine (destiné à la fabrication du Model Y sur le Vieux Continent), Elon Musk a ainsi promis la fabrication d’un autre pôle Tesla en Allemagne, cette fois dédié à la conception des nouveaux véhicules de la marque, spécifiquement pensés pour le marché européen. Aussi prometteuse soit-elle, cette nouvelle berline compacte à hayon Tesla – dont le prix de vente devrait être affiché aux alentours de 25 000 $, soit un peu moins de 21 000 € – ne devrait cependant pas voir le jour avant l’année 2023.