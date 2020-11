B’Safe : un gilet airbag qui protège les cyclistes en cas d’accident

HELITE est une entreprise française fondée en 2002 par Gérard Thevenot, un ingénieur français passionné d’aéronautique légère (ULM, Delta ..). Le taux d’accident élevé dans ces sports l’a poussé à chercher une solution adaptée pour protéger les pilotes. C’est ainsi qu’il déposa un premier brevet pour des airbags de protection individuelle.

Au fil des années, HELITE a su diversifier son activité et est devenu un véritable expert et un acteur incontournable de la protection airbag individuelle. Aujourd’hui, ses systèmes airbags sont utilisés dans de nombreux domaines et sports à risques tels que la moto, l’équitation, le ski mais aussi dans le domaine de la santé pour protéger les séniors…Et bientôt les cyclistes ! Les systèmes airbags sont fabriqués en France dans l’atelier de Dijon du développement jusqu’à l’assemblage final.

B’Safe : un gilet airbag pour les cyclistes

B’safe est le premier gilet airbag autonome qui protège les cyclistes dans leurs déplacements quotidiens en cas de chute ou d’accident. Le système utilise un ensemble de capteurs qui détecte les chocs et suit les mouvements du cycliste en temps réel. Lorsqu’un accident ou une chute est détecté, l’airbag se gonfle automatiquement en une fraction de seconde (60 ms) pour protéger le thorax, le cou et le dos et assure une protection optimale avant l’impact. Le gilet est léger, confortable, facile à utiliser et ultra visible de nuit ou dans le brouillard grâce aux bandes réfléchissantes présentes sur la veste. Il a été conçu pour protéger les cyclistes urbains dans leurs déplacements quotidiens.

Comment ça marche ?

Le gilet airbag détecte les accidents et protège le thorax, le cou et le dos avant l’impact. L’équipe R&D d’Helite travaille depuis plus de 2 ans sur le projet afin de mettre au point la meilleure solution pour protéger les cyclistes. Le système utilise un algorithme complexe qui analyse les mouvements du cycliste en temps réel. Lorsqu’un accident est détecté par le système, la veste se gonfle automatiquement pour protéger le haut du corps et assurer une protection optimale avant l’impact.

Le système utilise 2 capteurs qui communiquent entre eux :

Le capteur CDU(crash detection unit) intégré dans la veste qui analyse la situation en temps réel (position dans l’espace du cycliste, vitesse ..) et détecte les chutes

Le capteur selle situé sous la selle qui détecte les chocs et transmet l’information au capteur CDU

Deux cas de détection sont possibles :

Sans choc (le cycliste glisse et tombe de son vélo) : le capteur CDU détecte seul la chute et déclenche l’airbag suivant la situation.

Avec un choc (le cycliste touche un trottoir) : le capteur selle détecte le choc et envoie un signal au capteur veste «CDU» qui va déterminer s’il y a un accident et activer l’airbag. La détection de l’accident prend 60 ms. Le gonflage de l’airbag prend 80 ms. Ainsi, le cycliste est complètement protégé avant l’impact.

Le gilet permet une protection optimale au niveau du thorax, du dos et du cou. Ces 3 parties vitales peuvent être sévèrement touchées en cas de collision.

Le gilet airbag B’Safe est proposé au prix de 690 euros. Mais il faut noter qu’il est éligible au « Forfait mobilité durable » et que vous pouvez bénéficier d’une aide de 400 euros de votre employeur pour vous aider à financer vos équipements de sécurité.