Samsung pourrait introduire un design original avec son Galaxy S21

Lassé des smartphones qui se ressemblent tous ? Le prochain fleuron de Samsung pourrait bien vous intéresser ! D’après de premiers rendus, le constructeur pourrait totalement revoir sa recette et conférer un look inédit à son futur Galaxy S21 ou S30.

Comme chaque année, Samsung devrait ouvrir le bal des smartphones premium en 2021 en lançant son Galaxy S21 (ou 30) dès le mois de janvier, même si un certain Xiaomi pourrait lui damner le pion en lançant lui aussi son Mi 11 ce même mois. Si le futur fleuron de Samsung reste encore bien mystérieux, on commence néanmoins à en cerner les contours, grâce à de premiers rendus glanés ici et là, et notamment ces intrigantes images signées Ice Universe, un des leakers les plus influents en ce qui concerne le constructeur sud-coréen.

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m — Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020

Comme on peut le voir dans ces images, Samsung pourrait bien totalement revoir son fleuron et lui donner un look encore jamais vu sur un téléphone de la marque. Après des Galaxy S20 très (trop ?) simplistes, la firme sud-coréenne miserait cette fois sur un look détonnant avec un bloc photo s’étalant sur la tranche du smartphone, lui donnant un aspect bicolore du plus bel effet. Le modèle noir conserverait en revanche une seule couleur à l’arrière, même s’il semblerait que le dos de chaque modèle soit fait de verre dépoli – et donc mat – tandis que le module photo serait brillant, tout du moins sur ces premiers rendus. Aussi, on note sur ces images – qu’il conviendra de confirmer lorsque nous aurons le smartphone entre les mains – que Samsung pourrait céder aux sirènes des tranches plates, à l’image des derniers iPhone 12 d’Apple. Le tout conférerait un aspect définitivement haut de gamme au smartphone.

Reste bien sûr à voir ce que nous réserve réellement Samsung en début d’année prochaine. Les rumeurs indiquent que le constructeur pourrait lever le voile sur ses prochains Galaxy S21 ou S30 dès le 15 janvier, soit un mois plus tôt qu’à l’accoutumée. Si Samsung renouvelle sa stratégie de l’an dernier, on pourrait même s’attendre à une petite surprise comme un nouveau smartphone pliant. L’année dernière, le constructeur avait dévoilé son Galaxy Z Flip en même temps que ses Galaxy S20, et on pourrait logiquement s’attendre à une seconde génération en 2021.