Amazon Prime Video : le remake d’Utopia n’aura pas de deuxième saison

La version américaine de la série britannique aussi méconnue que qualitative n’a manifestement pas convaincu. Elle est tout simplement annulée, donnant une seconde mort à une série originale déjà orpheline d’un dénouement.

Utopia est-elle maudite ? Annulée dans son pays de naissance, la Grande-Bretagne (elle n’avait alors duré que deux saisons, et fut ainsi privée d’une conclusion), la série complotiste vient de mourir une seconde fois, dans sa version américaine en l’occurrence. Diffusée sur le service de vidéo en streaming d’Amazon, ce remake a été apparemment incapable de susciter le moindre enthousiasme, malgré la réputation dont bénéficie le matériau dont elle s’inspire. En effet, même si Utopia UK n’est pas nécessairement connue par tout le monde, elle a indubitablement acquis le statut d’une série à la fois culte et superbement atypique pour un certain nombre de sériephiles. Sa bande-son lunaire, son ultra-violence réaliste et brutale et son scénario ingénieux qui rendrait n »importe qui paranoïaque et complotiste sont autant de qualités que le remake américain a eu du mal à faire revivre.

Pourtant, la version américaine avait de quoi se défendre, et pas seulement grâce à son inspiration british. On retrouvait l’acteur hollywoodien John Cusack, ou encore Rainn Wilson, inoubliable et hilarant dans son rôle de Dwight Schrute dans la série comique The Office. Aux côtés de Gillian Flynn, la showrunneuse de la série, il y avait même Dennis Kelly, le papa d’Utopia UK. Bref, ce remake avait l’opportunité, au mieux, de donner à la série la résurrection qu’elle mérite et, au pire, de faire découvrir à un maximum de monde l’excellentissime production originale de la chaîne anglaise Channel 4. Avec cette annulation, il n’est pas impossible que Utopia US ait échoué sur les deux tableaux.

Comme nous le disions dans notre critique, Utopia US apparaissait comme étant l’archétype d’un remake américain : l’intrigue est (trop) détaillée là où elle gagnerait plutôt à être suggérée, les acteurs en font souvent des tonnes, allant jusqu’à la caricature, et la subservité de la série originale n’était malheureusement plus présente. Un point positif était ressorti cependant : les Américains auraient pu donner une fin à cette série qui n’en a jamais eu. Avec cette annulation, il n’y a de facto plus grand chose à sauver chez Utopia version Amazon.