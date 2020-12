Dès aujourd’hui, Microsoft déploie une première mise à jour sur ses nouvelles consoles. Elle devrait apporter plus de lisibilité mais aussi plus de couleurs.

Alors qu’elles arrivent à peine au bout de leur premier mois d’existence sur le marché, les nouvelles consoles de Microsoft profitent déjà d’une mise à jour. Dès cette semaine, la firme de Redmond a prévu de déployer une série d’améliorations – en majorité, cosmétiques – sur Xbox Series X et Series S mais aussi sur les diverses Xbox One encore en activité. Comme le rapporte The Verge, la première et la plus visuelle de ses mises à jour est l’ajout de six arrières-plan dynamiques et colorés pour le tableau de bord (en plus de l’arrière-plan classique actuel). Certains d’entre eux sont censés rappeler d’anciens thèmes, comme celui de la Xbox 360.

En outre, ce patch de l’interface utilisateur instaure une nouvelle signalétique plus claire. Une fois un jeu « rétro » mis en pause, le Quick Resume indique au joueur si ledit jeu profite ou non d’une amélioration graphique avec l’apparition d’une pastille « Auto HDR. » De la même manière, dans le catalogue de jeux Xbox, une nouvelle étiquette « X/S » ou « Optimisé pour X/S » apparaît sur chaque jeu de nouvelle génération, conçu pour les nouvelles consoles afin de les différencier des générations précédentes même récentes. Enfin, à la manière d’un Netflix, le catalogue Xbox permet maintenant de présélectionner et même, pour certains, de préinstaller des jeux dans la rubrique « Coming soon » dont la sortie est prévue sous peu.

De l’émulation sur Xbox Series X/S ?

En parallèle de cette première mise à jour, de nombreux joueurs ont découvert la possibilité d’installer facilement des émulateurs sur les nouvelles consoles Xbox. Selon Eurogamer, plusieurs ont en effet découvert la possibilité de passer leur machine en mode « développement », lequel autorise l’installation de n’importe quelle application soumise au format UWP (ou « Universal Windows Platform »). Il leur est alors possible d’ajouter des émulateurs « open source » comme RetroArch et de faire tourner des jeux GameCube ou encore PlayStation 2 sur leur Xbox Series S, par exemple, et ainsi de profiter de ses performances dernier cri. Le youtubeur Modern Vintage Gamer le démontre dans une vidéo ci-dessous. Si les Xbox Series X/S sont déjà rétrocompatibles avec l’ensemble des jeux Xbox de ces vingt dernières années, ceci constitue une véritable aubaine pour les aficionados de l’écurie concurrente. Pour rappel, la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony, n’est pas rétrocompatible avec les jeux PS3, PS2 ou PS1.