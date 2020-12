Salesforce rachète Slack pour 27,7 milliards de dollars

L’application de messagerie dédiée au travail a changé de main, a annoncé mardi la société Salesforce, à l’origine de la transaction.

Valorisée à près de 25 milliards de dollars en bourse, l’application de messagerie Slack vient d’être avalée par le géant de la tech Salesforce, après la conclusion d’une transaction de près de 27,7 milliards de dollars, rapporte le site Apple Insider. L’information a été confirmée hier par les deux principaux intéressés, qui ont acté la vente lors d’une annonce officielle. Aussi historique soit-elle — c’est le plus gros rachat d’entreprise de l’histoire de Salesforce à ce jour – cette acquisition se fera en partie en actions. Ainsi, les actionnaires Slack verront chacune de leurs actions de l’entreprise rachetées au prix de 26,79$ et 0,076 action Salesforce.

“Ensemble, Salesforce et Slack façonneront l’avenir des logiciels d’entreprise et transformeront la façon dont les gens travaillent, dans un monde professionnel numérique.” — Marc Benioff, PDG de Salesforce

Principale concurrente de Microsoft Teams, qui confirmait une utilisation en hausse de 15% depuis le mois d’avril 2020, la plateforme Slack se veut habituellement discrète sur ses chiffres. Cependant, l’essor du télétravail en période de confinement mondial n’a pas profité qu’aux autres et l’entreprise a annoncé avoir enregistré une hausse de près de 39% de ses revenus au cours du dernier trimestre. En rejoignant un grand nom de l’industrie, Slack devrait ainsi devenir la nouvelle interface du service Salesforce Customer 360, tout en poursuivant sa croissance dans les meilleures conditions possible. À noter cependant que si ce rachat promet déjà de marquer le début d’une “nouvelle décennie à venir” pour son fondateur et PDG Stewart Butterfield, la plateforme telle qu’on la connait devrait rester “indépendante et ouverte”, contrairement à Microsoft Teams, à qui Slack reproche régulièrement de ne pas intégrer de logiciels en dehors de son propre écosystème.