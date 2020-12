SEGA dévoile Venus, un prototype oublié de la Nomad

Pour fêter ses 60 ans, le constructeur SEGA multiplie les festivités, en proposant à ses fans de replonger dans l’histoire de ses consoles. Il y a quelques jours, l’entreprise japonaise a également dévoilé pour la première fois un prototype gardé secret de sa console portable Nomad, baptisé Venus.

SEGA a créé la surprise ce weekend. À l’occasion de ses 60 ans, l’entreprise historique du marché vidéoludique a officiellement présenté un prototype de console pourtant gardé secret pendant des années. C’est dans une vidéo récemment mise en ligne (ci-dessous), et dans laquelle le producteur Hiroyuki Miyazaki revient sur l’histoire de la société, que ce dernier a finalement présenté la Venus, un prototype destiné à devenir quelques années plus tard la SEGA Nomad, une console portable capable de lire les cartouches de la Mega Drive, et d’être branchée directement sur la télévision pour jouer en local jusqu’à 5 joueurs.

La vidéo en question n’apporte pas vraiment d’informations sur la fameuse Venus et se contente simplement de la présenter officiellement au grand public. De son côté, la SEGA Nomad était sortie en 1995, mais uniquement en Amérique du Nord, où son succès était le plus important. Trop encombrante, dotée d’une autonomie limitée, et surtout très chère (180$ au moment de sa sortie), elle n’avait cependant pas eu le succès escompté.

À noter que l’entreprise a prévu encore bon nombre de masterclass sur l’histoire de ses machines vidéoludiques. Il n’est donc pas exclu que SEGA nous présente encore de nouveaux trésors jusqu’à présent gardés secrets. On rappelle également que l’ensemble de ces vidéos, accessibles directement sur la chaîne YouTube de l’entreprise, est destiné à préparer les fans au grand SEGA Test qui se déroulera les 24 et 25 janvier 2021. Durant ce QCM géant ouvert à tous, les participants pourront tester leurs connaissances sur la firme et tenter de remporter des cadeaux.