Il sera bientôt possible de faire des visioconférences sur votre téléviseur avec votre Fire TV Cube. Amazon déploie en effet une mise à jour lui apportant le support d’une webcam externe.

En septembre, Amazon lançait la dernière génération du Fire TV Cube, un petit cube multimédia intelligent qui se présente sous la forme d’un hybride entre la Fire TV Stick et l’Echo Dot. Aujourd’hui, la firme lance une nouvelle fonctionnalité surprenante sur ce type de produit, mais qui tombe à pic en cette période de crise sanitaire ou les visioconférences se généralisent : le support de la webcam. Actuellement en cours de déploiement, cette fonction permettra aux possesseurs de Fire TV Cube de passer des appels vidéo depuis leur téléviseur, simplement en connectant leur boîtier à une webcam. Néanmoins, tous les modèles ne seront pas supportés par le boîtier multimédia d’Amazon. Une webcam connectée devra, au minimum, proposer une résolution de 720p à 30 images par seconde, même si la 1080p reste recommandée. Aussi, votre caméra devra être branchée via un port Micro-USB, puisque la Fire TV Cube ne propose pas d’USB-C. À défaut, on pourra toujours y brancher un adaptateur, explique Amazon.

Afin de démarrer un appel vidéo avec une Fire TV Cube connectée à une webcam, il vous suffira de le demander à Alexa, tout simplement. La commande « Alexa, appelle l’Echo de ‘un tel’ » lancera l’appel, tandis qu’il sera toujours possible d’effectuer des commandes pendant la visioconférence avec « Alexa, réponds » ou « Alexa, mets fin à l’appel ». Néanmoins, notez que le support d’une webcam ne concerne que la seconde génération de la Fire TV Cube. En parallèle, Amazon annonce qu’il va également déployer de nouvelles fonctions sur ses Fire TV Stick et Fire TV Cube, vous permettant de poser des questions à Alexa sans interrompre un programme en cours. Les réponses de l’assistant devraient apparaître en superposition sur votre écran.