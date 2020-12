Bouygues Telecom lance Pleio, son service de cloud gaming en 5G

Les clients 5G de l’entreprise française peuvent d’ores et déjà profiter de Pleio, un nouveau service de cloud gaming « illimité ».

Avec le déploiement de la 5G dans certaines zones du territoire français, les opérateurs télécom doivent désormais rivaliser d’imagination pour pousser leurs clients à abandonner leur forfait 4G au profit d’un abonnement nouvelle génération. Certaines entreprises s’apprêtent ainsi à proposer de nouveaux services inédits, et exclusivement destinés à leurs clients 5G, à l’image du géant Bouygues Telecom, qui a récemment officialisé le lancement de Pleio, son service de jeu en streaming 5G. Sans console ni PC haut de gamme, et à la simple condition d’avoir un téléphone Android (et un forfait Bouygues Telecom) compatible 5G, le service se présente comme une offre de jeu vidéo “illimitée”… dans la limite du volume de data autorisé par votre forfait.

Tout comme Google Stadia, qui lançait il y a peu la possibilité de jouer en 4G ou en 5G sans Wi-Fi, Bouygues Telecom entend bien profiter du très haut débit offert par ses nouvelles bandes de fréquences pour améliorer considérablement l’expérience utilisateur de ses clients. À noter que si les catalogues de cloud gaming déjà existants, à l’instar du Microsoft Xbox Game Pass, de Stadia ou encore de Luna, la plateforme Amazon, qui se destinent avant tout à des joueurs réguliers, Pleio espère davantage s’imposer auprès des casual gamers, à la manière de Facebook Gaming. Le service, grâce à son partenariat avec GameStream, propose ainsi un catalogue plus orienté grand public, avec des jeux familiaux (des licences Lego et Disney, entre autres), des titres de course automobile, ou encore des puzzles games. En revanche, n’espérez pas y découvrir les derniers blockbusters du moment, puisque la majorité des 80 jeux qui composent le catalogue à son lancement sont sortis avant 2015.

Accessible depuis le début du mois de décembre, l’offre Pleio est réservée exclusivement aux clients 5G de Bouygues Telecom moyennant un abonnement de 9,99€ par mois pour un seul écran à la fois. L’entreprise travaille actuellement sur l’intégration d’une option payante, offrant aux joueurs la possibilité de profiter du service sur plusieurs écrans en simultané à la manière de Netflix. À noter que si les jeux sont accessibles en 5G, ils pourront aussi être lancés via le réseau Wi-Fi.