Dans « Lupin : dans l’ombre d’Arsène », Omar Sy incarne Assanne Diop, un Arsène Lupin des temps modernes. La première moitié de la saison une sera diffusée sur Netflix dès le 8 janvier 2021.

Même si Arsène Lupin III reste iconique, le Japon n’a pas le monopole sur l’un des plus célèbres personnages de fiction français. Il était temps que la France reprenne son gentleman cambrioleur à son compte. Le 8 janvier 2021, Netflix diffusera la première des deux moitiés de la saison une de la série Lupin : dans l’ombre d’Arsène. En préparation depuis 2018, elle s’orchestra autour du charismatique Omar Sy et à travers une réinterprétation moderne de l’Arsène Lupin imaginé à l’origine par le romancier Maurice Leblanc. En effet, comme nous l’apprend la première bande-annonce (ci-dessous), l’acteur iconique d’Intouchables ou encore de De l’autre côté du périph’ ne jouera pas Arsène Lupin à proprement parler, mais un élégant et talentueux cambrioleur le prenant pour modèle.

📺 Netflix dévoile la 1ère bande-annonce de la série “Lupin : dans l’ombre d’Arsène”, avec Omar Sy dans le rôle principal ! Sortie prévue pour le 8 janvier 2021. pic.twitter.com/pzTuzC4U8a — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) December 2, 2020

Dans cette première partie de la saison, Omar Sy joue Assanne Diop, qui souhaite venger la mort de son père accusé à tort d’avoir commis un crime 25 ans plus tôt. Pour cela, il va tenter d’arnaquer un certain Pelligrini (à ne pas confondre avec la célèbre eau pétillante), interprété par Hervé Pierre de la Comédie française, en orchestrant le vol d’un précieux collier. Les cinq premiers épisodes cette série, créée par les scénaristes George Kay (co-showrunner des séries anthologiques Criminal sur Netflix) et François Uzan (derrière la série Netflix, Family Business), seront réalisés par Louis Leterrier, notamment metteur en scène des films Le Transporteur et du premier Insaisissables, et par Marcela Said (Mariana, L’été des poissons volants).