La sonde chinoise Chang’e-5 partage ses premiers clichés de la Lune

La sonde lunaire Chang’e-5 est non seulement arrivée à destination avec succès mais en a aussi profité pour transmettre des photos inédites.

Quand Elon Musk envisage déjà de gagner Mars, on en oublierait presque que la Lune, notre satellite naturel, nous réserve encore bien des secrets. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), elle, ne l’a pas oublié à en juger par sa mission Chang’e-5 actuellement en cours. Hier, la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC), le corps exécutif de la CNSA, a partagé les premières images transmises par la nouvelle sonde spatiale. Cette dernière est même parvenue à filmer son alunissage parfait à la surface de la Lune. Parmi les images recueillies sur Terre, un magnifique panorama donne un aperçu de la zone inexplorée, appelée Oceanus Procellarum, dans laquelle Chang’e-5 se trouve. L’engin (en quatre parties, dont un alunisseur et une capsule, actuellement sur la Lune, ainsi qu’un orbiteur et un aéronef, en orbite) a réussi son arrivée à destination ce mardi 1er décembre, aux alentours de 16h30 (heure française). Pour rappel, elle avait quitté la Terre une semaine avant, le mardi 24 novembre.

Une vidéo partagée (ci-dessous) par l’agence audiovisuelle chinoise, CCTV+, montre Chang’e-5 en train de forer le sol poussiéreux de la Lune pour y récolter un échantillon de régolithe, à l’aide d’un bras mécanique. Cette récolte est la première depuis 1976, date à laquelle la sonde soviétique Luna 24 avait ramené sur Terre les dernières roches lunaires collectées par l’humanité. Selon EnGadget, si Chang’e-5 obtient la quantité d’échantillons escomptée (soit entre deux et quatre kilogrammes de roches lunaires) dans les temps, elle devrait entamer le voyage de retour dès aujourd’hui. La capsule, accompagnée de son butin cosmique, laissera l’alunisseur sur place et rejoindra la sonde et l’aéronef actuellement en orbite autour de la Lune pour être renvoyée sur Terre.