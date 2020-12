La plateforme de musique en ligne propose à ses utilisateurs de découvrir leur rétrospective personnalisée de l’année 2020, ainsi qu’un nouvel album inédit imaginé pour le lancement de la nouvelle enceinte Nest Audio.

Seulement quelques heures après avoir présenté son Top 10 des créateurs de contenus et des vidéos les plus populaires de l’année 2020 en France, YouTube propose cette fois aux utilisateurs de la plateforme Music de découvrir leur rétrospective personnalisée de l’année 2020. Cette nouvelle playlist inédite, unique à chaque utilisateur, est accessible directement depuis leur compte et est composée des titres qu’ils ont le plus écoutés en 2020. La plateforme musicale en a également profité pour dévoiler son Top 10 des clips les plus populaires de l’année en France, mêlant des artistes déjà présents au palmarès de l’année dernière, comme Marwa Loud, Soprano et Soolking, à des nouveaux noms de l’industrie musicale découverts plus récemment sur YouTube comme Wejdene, Imen Es ou Bosh.

Top 10 des clips musicaux les plus populaires de 2020 (en France)

Bande Organisée de D’or et de platine Soolking feat. Dadju – Meleğim [Clip Officiel] Prod by Nyadjiko de Soolking Naps (feat. Ninho) – 6.3 (Clip Officiel) de Naps Gambi – Dans l’espace feat. Heuss l’Enfoiré (Clip officiel) de Gambi Wejdene – Anissa (Clip Officiel) de Wejdene Lettre à une femme de Ninho Bosh – Djomb (Clip officiel) de Bosh Marwa Loud feat. Naza – Allez les gros (Clip officiel) de Marwa Loud Imen Es feat. Alonzo – 1ère fois (Clip Officiel) d’Imen Es Soprano – Ninja (Clip officiel) de Soprano

Autre nouveauté annoncée cette semaine par YouTube Music, l’arrivée d’un nouvel album inédit baptisé Nest Audio Sessions. Composé à 100% d’artistes féminines, et enregistré directement depuis leur domicile, ce nouvel album vient célébrer le lancement de la nouvelle enceinte intelligente de Google. Il suffira pour les utilisateurs de lancer la commande vocale “Ok Google, lance la playlist Nest Audio Sessions sur YouTube Music” pour profiter directement de l’album. Pour ceux n’ayant pas de Nest Audio, une simple recherche depuis la plateforme permettra d’accéder aux différentes pistes. Composé de neuf morceaux inédits, écrits pour l’occasion ou retravaillés à partir de titres déjà existants, cet album sera l’occasion de redécouvrir les voix de Louane, Ella Mai, Jessie Reynez, Mabel, Shizuku, BENEE, Tove Lo, Lola Indigo ou encore Joy Denalane.