Google Stadia présente de nouveaux jeux lors d’un Live Hangout surprise

Jeux Vidéo Par Felix Gouty le 04 décembre 2020 à 14h19

Hier, le catalogue de Google Stadia s’est garni de deux nouveaux jeux exclusifs et accueille l’arrivée de « Valkyria Chronicles 4 » et de « Journey To The Savage Planet. »