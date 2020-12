Puma et Nintendo officialisent des sneakers à l’effigie de la NES

Des baskets Puma aux allures de console NES : le clin d’œil rétrogaming qui fait plaisir à l’approche de Noël.

Entre l’industrie des Sneakers et l’univers du jeu vidéo, c’est une grande histoire d’amour. Les fabricants ne se privent pas de multiplier les collaborations délicieusement rétro, rendant hommage aux consoles ou aux personnages de notre enfance, devenus au fil des années de véritables icônes de la pop culture. Après Nike et ses baskets hommage à la Nintendo 64, ou plus récemment Zara et ses étonnantes baskets PlayStation, c’est cette fois au tour de Puma d’officialiser une collaboration avec Nintendo, en présentant une paire de baskets Future Rider aux couleurs de la célèbre console NES de Nintendo.

En plus d’arborer les couleurs de la machine emblématique, cette nouvelle paire de baskets embarque avec elle de nombreux détails qui raviront les fans de rétrogaming – à commencer par sa languette brodée, à l’effigie d’une cartouche de Super Mario Bros. Une manette NES en caoutchouc amovible est également intégrée aux chaussures, qui intègrent également un bouton “Power” similaire au bloc d’alimentation de la console sur le côté.

Le fleuron de l’alliance Puma-Nintendo

Accessible dès à présent au prix de 90€ sur le site officiel de la marque, ces Future Rider estampillées Nintendo Entertainment System risquent de ne pas faire long feu. Par conséquent, il y a aussi de fortes chances qu’elles se retrouvent rapidement à des prix exorbitants sur les sites de revente en ligne comme eBay, qui tente toujours de limiter les contrefaçons de Sneakers sur sa plateforme. À noter que cette paire de baskets imaginée par Puma n’est pas un coup isolé, puisqu’elle entre dans le cadre d’une collaboration beaucoup plus vaste lancée depuis peu entre Puma et Nintendo. Sur le site de la marque, vous pourrez ainsi retrouver différentes paires de Sneakers à l’effigie de Super Mario 64, de Super Mario Galaxy, ou encore de Super Mario Sunshine. Des sweats et des t-shirts sont également disponibles.