L’arme factice est capable de tirer des balles en mousse et s’offre un prix plutôt salé à l’approche de Noël.

Apparu pour la première fois dans l’épisode animé The Story of the Faithful Wookiee, le fusil sniper Amban est principalement devenu célèbre grâce à la série The Mandalorian, dont la saison 2 est actuellement en diffusion sur Disney+. Capable de tirer, aussi bien que d’envoyer des décharges électriques grâce à son électro-baïonnette intégrée, l’arme a notamment sauvé plusieurs fois la mise de Din Djarin lors de ses aventures aux confins de la galaxie. Désormais, elle s’offre son moment de gloire, en devenant le nouveau modèle de fusil factice de la célèbre marque Nerf.

Considéré comme la plus longue arme Nerf jamais fabriquée, le sniper Amban mesure plus de 50 cm de long et dispose d’une lunette de visée lumineuse, ainsi que d’un panel de sons interactifs, allant de la charge de munitions aux bruits de tirs (après avoir inséré au préalable les deux piles AAA requises). Fidèle au modèle de Mando’, l’arme factice comprend aussi de nombreuses marques d’usure et sera capable de tirer des fléchettes en mousse, rapporte le site The Verge, qui mise aussi sur quelques fonctionnalités cachées. En revanche, il y a peu de chance que l’objet intègre, comme dans The Mandalorian, des cartouches désintégratrices capables de transformer le fusil en arme létale.

Disponible en précommande à partir de ce soir 22 heures, heure française, le fameux blaster Amban sera livré à partir du printemps prochain, n’espérez donc pas le recevoir au pied du sapin cette année. Côté prix, comptez 120 dollars, soit un peu moins d’une centaine d’euros. Et pour ceux qui n’auraient pas le courage d’attendre jusque-là, Nerf a d’autres modèles de combat issus de l’univers Star Wars en réserve, à commencer par le blaster de Jyn Erso dans Rogue One.