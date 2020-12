Cyberpunk 2077 sera disponible sur GeForce Now le jour de sa sortie

Particulièrement attendu par les joueurs, « Cyberpunk 2077 » sera accessible en streaming sur le service de cloud gaming GeForce Now de NVIDIA et ce, dès son lancement le 10 décembre prochain.

Si vous n’avez pas encore précommandé le très attendu Cyberpunk 2077, qui devrait sortir à partir du 10 décembre prochain en fonction des différentes plateformes, c’est le moment de reconsidérer l’idée du cloud gaming. Déjà annoncé sur Google Stadia, le prochain blockbuster de CD Projekt Red sera également disponible sur la plateforme GeForce Now, a annoncé NVIDIA il y a quelques heures, en même temps qu’un partenariat inédit avec la plateforme GOG.

Arrivée à Night City avec de l’avance

Dès le 10 décembre prochain, et sans nécessiter aucun téléchargement, les joueurs ayant déjà opté pour la version GOG de Cyberpunk 2077 pourront ainsi profiter du titre sans téléchargement. Les abonnés Fondateurs de GeForce Now auront notamment la possibilité de lancer le jeu en 1080p et 60 FPS grâce au RTX, tout en profitant de sessions de jeu étendues à 6 heures (contre seulement une heure pour les abonnés gratuits, qui sont ensuite renvoyés en file d’attente).

Accessible en version gratuite ou via un abonnement premium Fondateur, facturé 5,49€ par mois (ou 27,45€ pour six mois), la plateforme GeForce Now de NVIDIA permet aux joueurs de profiter de leurs jeux directement en streaming, et sur n’importe quelle plateforme compatible. Avec plus de 75 jeux accessibles directement en free-to-play, et une compatibilité avec la plupart des plateformes vidéoludiques tierces (Steam, Epic Store, Uplay…), le service étoffe aujourd’hui son offre avec GOG. L’initiative promet d’être payante à seulement quelques jours de la sortie de Cyberpunk 2077. À noter que le futur blockbuster de l’année n’est pas le seul titre qui fera son entrée sur la plateforme grâce à l’arrivée du catalogue GOG, mais bien l’ensemble de la bibliothèque vidéoludique des joueurs préalablement inscrits sur le site. De quoi étoffer encore un peu plus l’offre GeForce Now.