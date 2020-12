Netflix dévoile sa nouvelle série d’horreur asiatique, « Sweet Home »

En 2020, l’horreur a eu une place prépondérante sur Netflix. Cela se vérifiera encore une fois avant que l’année n’arrive à son terme, avec la nouvelle série sud-coréenne, « Sweet Home. »

Un mystérieux virus, des tentacules, des confinés et encore plus de tentacules. Le 18 décembre, Netflix présentera sa nouvelle série d’horreur asiatique intitulée Sweet Home. Elle met en scène un jeune lycéen solitaire reclus dans sa chambre, Cha Hyun Soo (interprété par Song Kang). La manifestation d’une mystérieuse et violente maladie touche sa mère, qui meurt dans d’atroces souffrances. Les infectés saignent du nez, ont des hallucinations visuelles ou auditives… et parfois se transforment en horribles monstres aux allures de zombies difformes. Le nihiliste à tendance suicidaire Cha Hyun Soo finit par sortir de chez lui et va alors aider ses voisins à combattre les monstruosités (au sens littéral mais aussi vis-à-vis de la qualité des effets spéciaux qui leur donnent vie) de leur quotidien.

Sweet Home est réalisé par Lee Eung-Bok, notamment metteur en scène du drama sud-coréen, Descendants of the Sun (aussi disponible sur Netflix). Elle est surtout l’adaptation d’un webcomic sud-coréen, ou web-manhwa (l’équivalent du manga, au Japon), éponyme créé en 2017 par Carnby Kim et Youngchan Hwang. La première saison, prévue donc pour une diffusion dans dix jours, sera de dix épisodes.

L’horreur sur Netflix

En attendant de découvrir Sweet Home, les abonnés Netflix amateurs d’horreur ont de quoi faire. Comme nous le rappelions dans notre sélection Halloween, la plateforme de streaming a beaucoup misé cette semaine sur des séries comme Ratched, inspirée de l’infirmière cruelle de Vol au-dessus d’un nid de coucous (avec Jack Nicholson), ou encore The Haunting of Bly Manor. Elle comporte aussi des classiques comme Shining (encore avec Jack Nicholson) ou Cube ainsi que l’excellent film de zombies sud-coréen (décidément), Dernier train pour Busan.