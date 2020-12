Orange est sacré meilleur réseau mobile de 2020

L’opérateur télécom a amélioré son réseau mobile en 2020 et se classe désormais en tête du marché français, selon un récent rapport de l’Arcep.

Orange propose le meilleur service de réseau mobile de France, du moins si l’on en croit les chiffres dévoilés par l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). L’organisme a en effet publié aujourd’hui sa traditionnelle enquête annuelle à propos de la qualité de service proposée par les différents opérateurs mobiles français. Le résultat est sans appel. Malgré des progrès généralisés de la part de l’ensemble des acteurs du marché, c’est Orange qui remporte le prix du meilleur réseau, avec un débit descendant moyen de 74 Mbit/s (102 Mbit/s en zone dense, 82 Mbit/s en zone intermédiaire et 41 Mbit/s en zone rurale), pour un débit montant moyen de 13 Mbit/s (18 Mbit/s en zone dense,14 Mbit/s en zone intermédiaire et 7 Mbit/s en zone rurale) relaient nos confrères de Clubic.

Des scores loin devant la concurrence, puisqu’à titre de comparaison, le fournisseur mobile SFR se place deuxième du classement cette année, avec une moyenne de 47 Mbit/s sur les débits descendants, et 11 Mbit/s sur les débits descendants. Arrivent ensuite Bouygues Telecom (40 Mbit/s en descendant et 10 Mbit/s en montant), puis Free (33 Mbit/s en descendant, 8 Mbit/s en montant). L’entreprise de Xavier Niel signe la plus forte progression et talonne pour la première fois la concurrence en proposant des chiffres très similaires à ceux des acteurs historiques du marché. Concernant la qualité des appels et des SMS, Orange se classe encore une fois première de ce classement 2020, mais bénéficie seulement d’une courte avance sur Bouygues Telecom, qui maintient ses performances par rapport à l’année dernière.

L’ensemble de l’enquête réalisée par l’Arcep est consultable dans son intégralité en open data sur le site monreseaumobile.fr.