AMD : sa nouvelle carte graphique, la Radeon RX 6900 XT, est disponible

Tandis que la guerre des consoles continue, la guerre des cartes graphiques bat son plein. L’AMD Radeon RX 6900 XT, concurrente directe de la GeForce RTX 3090 de NVIDIA, est aujourd’hui disponible (et déjà en rupture de stock).

Méfie-toi, NVIDIA. AMD se targue d’avoir aujourd’hui en sa possession « la carte graphique de jeu AMD la plus rapide jamais produite. » Présentée comme le fleuron de sa nouvelle gamme de cartes graphiques, lors de la dernière conférence du constructeur en octobre dernier, l’AMD Radeon RX 6900 XT est disponible dès aujourd’hui, notamment sur AMD.com, aux alentours de 999 euros. Aussitôt commercialisée, elle est cependant déjà en rupture de stock. Comme les autres cartes graphiques Radeon 6000, la RX 6900 XT se base sur une architecture RDNA 2 gravée en 7 nanomètres – la même exploitée par les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X. Elle embarque ainsi de nouvelles capacités en matière de réduction des temps de latence mais aussi de rendu graphique, notamment à travers le fameux « ray-tracing. » De manière générale, la nouvelle gamme de GPU dont la Radeon RX 6900 XT est la reine délivre des performances par Watt en hausse de 54% par rapport la l’architecture RDNA première du nom.

The most powerful gaming graphics card ever built by @AMD is here. This is the AMD Radeon RX 6900 XT — performance to rule your game. #GameOnAMD — Radeon RX (@Radeon) December 8, 2020

Dans le détail, l’AMD Radeon RX 6900 XT est dotée de 80 unités de calcul, de 16 Go de mémoire vidéo (GDDR6) et de fréquences d’horloge atteignant les 2,8 GHz. Comme l’affirme AMD dans un communiqué, « la Radeon RX 6900 XT est conçue pour un débit d’images ultra élevées et des couleurs éclatantes dans des jeux 4K époustouflants. » Elle se combine, par ailleurs, avec les derniers processeurs AMD Ryzen, de série 5000, grâce au système Smart Access Memory. Et son nouvel « Infinity Cache » de 128 Mo traite plus facilement les jeux en 1440p et 4K. Elle serait ainsi capable de générer 150 images par seconde en 4K ultra sur un jeu comme Doom Eternal. Cerise sur le gâteau, elle est du même gabarit que la RX 6800 XT et donc moins encombrante que la mastodontesque RTX 3090 de NVIDIA.