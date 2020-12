5G : Free Mobile s’apprête-t-il à casser les prix une nouvelle fois ?

Le trublion des télécoms se fait toujours attendre sur la commercialisation de la 5G, déjà entamée par Orange, Bouygues Telecom et SFR. Néanmoins, Free mise sur une stratégie bien différente de celle de ses concurrents…

Tandis qu’Orange, Bouygues Telecom et SFR viennent de commercialiser leurs premiers forfaits 5G dans l’Hexagone, on attend toujours celui qu’on appelle communément le « trublion des télécoms », Free Mobile. L’opérateur fondé par Xavier Niel n’est pourtant clairement pas en retard par rapport à ses concurrents, tout du moins en ce qui concerne ses antennes 5G. C’est d’ailleurs l’opérateur français qui en possède le plus, avec près de 12 143 sites, tandis qu’Orange, Bouygues Telecom et SFR en disposent de 5 710 cumulés.

Alors, pourquoi Free Mobile ne commercialise toujours pas de forfait 5G s’il possède autant d’antennes ? La réponse réside dans l’utilisation des bandes fréquences que permet la 5G. La nouvelle génération de réseaux mobiles peut en effet fonctionner sur plusieurs bandes, dont la fameuse bande des 3,5 GHz qui lui est totalement dédiée. C’est par ailleurs celle qui est principalement exploitée par les trois autres opérateurs. Néanmoins, Free ne mise pas sur la même stratégie et envisage plutôt de se placer sur la bande des 700 MHz en grande majorité, ce qui lui permettrait, en théorie, d’avoir la meilleure couverture sur le territoire. C’est en tout cas ce qui est indiqué dans l’observatoire de l’Agence nationale des fréquences sur la 5G, dans lequel on peut lire que Free Mobile a bel et bien obtenu l’autorisation d’émettre sur cette bande grâce à près de 11 770 sites, et… rien du tout sur les deux bandes que sont les 3,5 GHz et le 2,1 GHz.

Le problème, c’est qu’il ne suffit pas seulement de posséder le plus de sites actifs pour proposer la meilleure 5G. La bande des 3,5 GHz est en effet considérée comme la fréquence la plus équilibrée en termes de débit, de portée et de pénétration dans les bâtiments, tandis que celle des 700 MHz s’avérerait certes excellente en matière de portée, mais bien plus faible en termes de débit. D’ailleurs, c’est cette dernière bande qui est également utilisée par Free pour acheminer la 4G, ce qui a notamment valu à Free les railleries des autres opérateurs, qui parlent d’une « fausse 5G ». Reste néanmoins à voir ce que nous réserve réellement Free, au-delà de la théorie, lorsque l’opérateur daignera lancer ses premiers forfaits. Les moindres faits et gestes de l’opérateur sont en effet scrutés de près par ses concurrents, notamment après son arrivée fracassante sur la commercialisation de la 4G, lorsque l’opérateur avait littéralement cassé les prix en proposant des forfaits 4G pour le prix d’un abonnement 3G. Le scénario va-t-il se répéter avec la 5G ?

