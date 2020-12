Qui dit lancement de « Cyberpunk 2077 » (enfin !), dit déploiement d’un nouveau pilote graphique concocté par NVIDIA.

Ce 10 décembre marque la date de sortie vidéoludique peut-être la plus attendue de tous les temps : celle de Cyberpunk 2077. Si le jeu de CD Projekt RED est évidemment disponible sur une variété de plateformes (dont la nouvelle génération, avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X et S), il est surtout dans le viseur de très nombreux joueurs PC. Dans cette optique, le géant américain de l’informatique, NVIDIA, lance aujourd’hui un nouveau pilote graphique développé expressément pour offrir le meilleur rendu graphique possible dans l’univers virtuel de Night City. Comme le souligne NVIDIA dans un communiqué, le jeu en question « regorge de technologies comprenant des ombres en ray tracing, les réflexions, l’éclairage diffus, l’illumination globale et l’occlusion ambiante, ainsi que le NVIDIA DLSS. » Pour en profiter, les détenteurs des dernières cartes graphiques de la gamme GeForce RTX pourront installer la nouvelle version du pilote GeForce Game Ready.

Pour rappel, le « ray-tracing » est la nouvelle technologie de rendu photoréaliste des éclairages, des ombres et des reflets. Le DLSS, quant à lui, s’y associe pour augmenter les fréquences d’images sans perdre en qualité. Selon NVIDIA, l’activation du DLSS dans Cyberpunk 2077 – avec tous les effets de « ray-tracing » activés – augmente les fréquences d’images jusqu’à 60%. « Aucune autre plateforme de jeu ne tient la comparaison face à l’expérience Cyberpunk 2077 sur un PC alimenté par une GeForce RTX » affirme NVIDIA.

Quels autres jeux profiteront du nouveau pilote ?

La dernière version du GeFore Game Ready Driver n’est évidemment pas seulement pensée pour Cyberpunk 2077. Des jeux tels que Mount & Blade II : Bannerlord, Moonlight Blade, Scavengers ou encore CRSED: F.O.A.D. devraient tous voir leurs performances graphiques s’améliorer avec le nouveau pilote. Par ailleurs, ce dernier permet aujourd’hui le lancement en bêta ouverte d’une nouvelle version de Minecraft, dévoilée il y a quelques mois, améliorée par la beauté du « ray-tracing » : Minecraft with RTX For Windows 10.