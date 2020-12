Galaxy S21 : une fuite confirme le design du futur fleuron de Samsung

Le Galaxy S21 fuite sur la toile ! Cette fois, ce ne sont pas des rendus, mais bien des extraits de vidéos officielles de Samsung, nous confirmant le design de son futur fleuron attendu en début d’année prochaine.

Tandis que le prochain smartphone premium de Samsung est attendu plus tôt qu’à l’accoutumée en début d’année prochaine, les fuites prennent également de l’avance. C’est ainsi qu’après de multiples rendus sur le design plutôt original du prochain Galaxy S21, nos confrères d’Android Police nous dévoilent des vidéos issues du teaser officiel de présentation de Samsung. Celles-ci corroborent les précédentes fuites au sujet du smartphone, dont son bloc photo débordant sur la tranche, et même le nouveau coloris Phantom Violet qui devrait être mis à l’honneur chez Samsung en 2021

Comme on peut le voir dans cette vidéo – qu’il faudra confirmer au lancement des Galaxy S21, même si elle parait authentique – l’avant du smartphone ne changerait pas beaucoup l’année prochaine avec toujours cette dalle flat poinçonnée. C’est surtout à l’arrière et sur les tranches que Samsung pourrait faire dans l’originalité, avec un tout nouveau bloc photo composé de trois capteurs : un module principal de 12 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP, d’après les rumeurs. Ce bloc photo devrait prendre une teinte différente de celle du smartphone choisi ; ici, il est cuivré, tandis que le dos arbore la couleur Phantom Violet. Android Police a également publié un court extrait du teaser concernant le Galaxy S21 Plus, qui devrait donc être un peu plus grand que son petit frère, et s’équiper d’un téléobjectif télescopique, si l’on en croit la forme carrée du capteur. Enfin, on devrait trouver une troisième variante, baptisée Galaxy S21 Ultra, et qui devrait arborer pas moins de cinq capteurs photo : un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un zoom 10x de 10 MP et un second zoom 3x de 10 MP.

En ce qui concerne la présentation de ces smartphones, elle devrait logiquement être avancée si l’on en croit les rumeurs. Android Police affirme que le futur fleuron de Samsung devrait présenter ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra le 14 janvier prochain, pour une commercialisation le 29 janvier.