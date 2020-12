Spider-Man 3 : vers un retour d’Andrew Garfield et Tobey Maguire ?

Cinéma Par Remi Lou le 09 décembre 2020 à 10h17

Spider-Man 3 se mue progressivement en Spider-Verse ! Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient reprendre leurs rôles et incarner de nouvelles versions de Peter Parker, aux côtés de Tom Holland. Le Dr. Octopus d’Alfred Molina et Mary Jane de Kirsten Dunst seraient également de la partie.