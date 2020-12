Morbius : nouveau trailer pour le film Marvel avec Jared Leto

Après une prestation en demi-teinte dans « Suicide Squad », l’acteur campera le rôle d’un vampire au sein d’un nouvel univers Marvel.

DC n’a pas le monopole des films sombres et matures. Après avoir brièvement incarné à l’écran le rôle du Joker dans Suicide Squad, Jared Leto revient, cette fois côté Marvel. Dans Morbius, l’acteur jouera le rôle d’un brillant scientifique atteint d’une maladie incurable, qui parvient finalement à se soigner en s’injectant du sang de chauve-souris. Un remède expérimental efficace, mais qui le transformera malgré lui en vampire assoiffé de sang. Dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Japon, on découvre ainsi de nouvelles images du film, précédées d’une courte introduction de Jared Leto, qui présente à la fois son personnage et l’intrigue du prochain blockbuster Marvel.

Aperçu pour la première fois en 1971 dans The Amazing Spider-Man #101, Michael Morbius est un anti-héros complexe, déchiré entre son envie de rester humain et son appétence nouvelle pour le sang, indispensable à sa survie. Au fil de ses différentes apparitions dans l’univers étendu Marvel, le personnage s’impose aussi bien comme l’ennemi de Spider-Man que comme un allié lorsqu’il parvient à mieux maîtriser sa soif de sang. Si le vampire ne fait pas vraiment partie des protagonistes les plus connus de l’écurie Marvel, ce nouveau long-métrage devrait être l’occasion pour son réalisateur, Daniel Espinosa, de prouver que les films sombres et adultes de super-héros ne sont pas le seul apanage de DC, qui avait frappé fort en 2019 avec un Joker mémorable.

Initialement prévu cet été, Morbius a finalement été repoussé au 17 mars 2021 à cause de la situation sanitaire. Le film devrait néanmoins valoir quelques mois d’attente supplémentaire, puisqu’il réunira un casting de haut niveau. En plus de Jared Leto dans le rôle-titre, les spectateurs pourront aussi retrouver Matt Smith (l’indétrônable onzième docteur), Tyrese Gibson ou encore Michael Keaton dans le rôle du grand méchant de l’histoire.