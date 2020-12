Le célèbre constructeur automobile vient d’acquérir Boston Dynamics pour la somme de 921 millions de dollars. L’entreprise doit notamment sa popularité à son impressionnant robot chien, le Spot, disponible à la vente depuis un an et capable de mille prouesses.

Vous vous rappelez du Spot, le petit robot chien tout droit sorti d’un épisode de Black Mirror et capable de nombreuses prouesses ? Même si le robot chien Spot est disponible à la vente depuis un peu plus d’un an au prix de 74 500 dollars, l’entreprise derrière ce quadrupède robotique vient de trouver acquéreur ! L’entreprise automobile Hyundai vient en effet de racheter Boston Dynamics pour la modique somme de 921 millions de dollars, comme le rapport The Korea Economic Daily.

Malgré la forte médiatisation de ses robots Spot et Atlas, Boston Dynamics était en effet en vente depuis plusieurs mois. Ses robots sont certes impressionnants, capables de monter des escaliers, porter des colis, surmonter des obstacles et même d’ouvrir des portes, mais cela n’a pas suffi à l’entreprise pour atteindre la rentabilité. L’entreprise, créée en 1992 par d’anciens membres du MIT, est passée entre les mains d’un certain Google en 2013, avant que celui-ci ne la revende au groupe SoftBank, en 2017. L’entreprise passe désormais entre les mains de Hyundai, qui est censé finaliser l’acquisition ce 10 décembre. On ignore néanmoins encore comment la firme compte la faire fructifier, même si on imagine que Hyundai va en profiter pour développer son activité robotique, au même titre que ses véhicules électriques. L’entreprise a en effet intensifié ses recherches sur le secteur en 2018 en créant une nouvelle division baptisée Hyundai Robotics.

À la suite de cette acquisition, Jin Cha, le chef de l’équipe RP mondiale de Hyundai, a simplement indiqué qu’« en tant qu’entité commerciale mondiale, Hyundai Motor explore en permanence diverses possibilités d’investissement et de partenariat. En tant que politique d’entreprise, nous ne commentons pas les spéculations du marché ».