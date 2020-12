Xbox présente des “chiffres records” pour l’année 2020

Marquée par l’arrivée de la Xbox Series X|S, l’année 2020 a été prolifique pour Microsoft et son département console, qui enregistre plusieurs records.

Comme la plupart des marques, c’est l’heure du bilan pour Xbox. La division vidéoludique de Microsoft signe une année plus que réussie en 2020, marquée par une pandémie mondiale mais aussi par la sortie d’une nouvelle génération de console. Dans un communiqué officiel, la marque de la firme de Redmond s’est félicitée d’avoir réalisé des “chiffres records” sur son écosystème, avec notamment plus de 3800 titres différents lancés le mois dernier pour plusieurs milliards d’heures de jeu. “De plus en plus de fans se connectent pour jouer avec leurs amis et découvrir de nouveaux titres qu’ils adorent”, explique Xbox. Sans surprise, le lancement de la nouvelle Xbox Series X et de la Series S, sa déclinaison dépourvue de lecteur physique, auront également contribué au succès de cette année, puisque tout comme la PS5, la Xbox Series X|S s’est rapidement retrouvée en rupture de stock. Une situation “à la fois impressionnante et réconfortante”, rapporte l’entreprise, qui promet de réapprovisionner ses revendeurs dans les meilleurs délais.

Le cloud gaming, nouvel eldorado

Si l’entreprise américaine signe une très belle année sur le plan console, c’est principalement au niveau du cloud gaming qu’elle signe sa meilleure progression, avec plus d’un million et demi de mises à jour via le Smart Delivery sur ses consoles next-gen. Parmi les plus gros succès du service Xbox Game Pass Ultimate, on retrouve ainsi Destiny 2 : Au-delà de la lumière, Rainbow Six Siege, Tetris Effect Connected, ou encore Star Wars : Jedi Fallen Order, disponible via EA Play, inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. À noter que le service entend bien continuer sur sa lancée, puisque la firme a annoncé qu’elle entendait rendre son cloud gaming accessible directement sur PC via l’application Xbox, mais aussi sur navigateur pour les appareils iOS.