Il sera désormais possible de mettre en pause un jeu sur console Xbox à distance, directement depuis un smartphone. De quoi faire rager certains adolescents.

L’application du contrôle parental Xbox Family Settings n’est pas une nouveauté. Disponible depuis le 24 septembre dernier sur iOS et Android, cette dernière permettait déjà à ses utilisateurs de créer différents profils d’utilisateurs en fonction des membres de la famille, mais aussi de fixer une durée d’utilisation maximale, de limiter les interactions sociales avec d’autres joueurs ou encore d’interdire l’accès à certains jeux en fonction de ses limites d’âge. Désormais, c’est une nouvelle fonctionnalité qui vient enrichir l’application – et autant vous dire qu’elle ne plaira pas à tout le monde. En effet, depuis la dernière mise à jour de Xbox Family Settings, il sera notamment possible de mettre en pause la console à distance. Si vos chères têtes blondes ont décidé de ne pas respecter les limites de temps que vous leur aviez fixées à l’avance, vous pourrez, d’un simple geste “couper” la console, ou lui accorder un peu de temps supplémentaire s’il a déjà terminé ses devoirs de maths. Il sera également possible de mettre en pause la console sans préavis, même si la limite de temps n’a pas encore été atteinte, précisent nos confrères du site Xbox Squad.

Autre nouveauté déployée avec la nouvelle mise à jour Xbox Family Settings : la demande d’achat. Si vous avez bloqué l’accès des plus jeunes au store en ligne de la console, il sera tout de même possible pour les enfants de vous soumettre une demande d’achat directement via l’application. Une notification vous sera alors envoyée et vous pourrez consulter des informations sur le jeu en question avant d’accepter l’achat ou non. L’option sera évidemment désactivable à tout moment, histoire de ne pas crouler sous les demandes répétées de vos chères têtes blondes.