Genshin Impact présente sa MAJ 1.2 intitulée « Craie et Dragon »

Avec de nombreuses nouveautés au programme, « Genshin Impact » et sa dernière mise à jour permettront aux joueurs de visiter une toute nouvelle contrée : celle des Monts Dosdragon.

Après un succès fulgurant en Chine (son pays d’origine) et à l’international, l’action-RPG Genshin Impact poursuit son chemin dans nos contrées et annonce plus de détails sur son patch 1.2, attendu pour le 23 décembre prochain. Baptisée Craie et Dragon, cette nouvelle mise à jour majeure ouvrira notamment aux joueurs les portes des mystérieux Monts Dosdragon, présentés par le studio de développement du jeu comme “une zone montagneuse dans le sud de Mondstadt pleine de créatures spéciales, de vestiges d’une ancienne civilisation perdue et de ressources naturelles abondantes”. Cette région inédite et couverte de neige devrait entre autres profiter de nombreux artéfacts rares mais aussi des plans nécessaires à la fabrication d’armes quatre étoiles.

Avec ce nouvel endroit à explorer, la mise à jour de Genshin Impact marquera aussi le début de l’événement éponyme Craie et Dragon, qui se déroulera dans les Monts Dosdragon. Les joueurs seront amenés à aider Albedo, alchimiste en chef et capitaine des enquêteurs de l’Ordre de Favonius de Mondstadt, dans “une enquête sur une épée aux pouvoirs mystérieux nommée Croc suppurant”. La nouvelle aventure promet donc d’enrichir un jeu déjà très riche et que beaucoup comparent déjà au blockbuster The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti en 2017 sur Nintendo Switch.

À noter qu’en plus de ces deux nouveautés majeures, le jeu intégrera aussi deux nouveaux personnages jouables cinq étoiles, à savoir un alchimiste de Mondstadt, maîtrisant l’élément Géo, et une archère mi-humaine mi-adepte maîtrisant l’élément Cryo. On rappelle aux quelques joueurs qui n’auraient pas encore entendu parler du phénomène Genshin Impact – sacré jeu de l’année sur le Google Play Store – que l’action-RPG est accessible en free-to-play sur PlayStation 4, PC, Android et iOS. Une sortie sur Nintendo Switch a également été annoncée, sans date précise pour le moment.