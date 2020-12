Apple : un enfant dépense plus de 16 000 dollars dans le jeu Sonic Forces

Durant l’été 2020, un enfant de six ans a dépensé plus de 16 000 dollars dans l’App Store pour des achats dans le jeu Sonic Forces. Sa mère, qui a d’abord cru à une fraude, ne l’a découvert que quelques semaines plus tard.

C’est la hantise de tous les parents. Si votre enfant est adepte des jeux vidéo sur tablette, il faudra sans doute penser à bloquer les achats lorsqu’il utilise votre compte Apple. Dans le Connecticut, une mère de famille a eu la désagréable surprise de découvrir une facture de plus de 16 000 dollars sur l’App Store. En juillet dernier, le jeune George Johnson a commencé à acheter des packs, de 1,99 à 99,99 dollars, dans son jeu préféré sur iPad : Sonic Forces. Le 9 juillet de cette même année, 25 facturations d’une valeur de 2,500 dollars apparaissaient sur son compte. La mère de famille a d’abord cru à une fraude avant de découvrir que ces achats étaient liés à son compte Apple. C’est lorsqu’elle a contacté la marque à la pomme qu’elle a découvert que c’était son fils de six ans qui était responsable de cette lourde facture. Malheureusement pour elle, Apple n’a pas voulu lui rembourser cette somme puisqu’elle avait dépassé le délai légal de rétraction de 60 jours. La mère de famille explique cela par le fait qu’elle pensait alors qu’il s’agissait d’une fraude. Elle accuse aussi le jeu d’être dangereux en encourageant les plus jeunes joueurs à dépenser de l’argent. « Quel adulte va dépenser 100 dollars pour un coffret de pièces d’or virtuelles ? » s’étonne-t-elle.

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Loot boxes, pubs… comment rentabiliser un jeu vidéo sans céder au pay-to-win ?

Jessica Johnson a tout de même avoué ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour empêcher ce genre de déboire. Elle explique ne pas avoir eu connaissance des protections proposées par Apple en matière de paiement. « De toute évidence, si j’avais su qu’il y a avait un cadre pour cela, je n’aurais pas permis à mon enfant de six ans d’accumuler près de 20 000 dollars de frais pour des anneaux dorés virtuels. » Pour rappel, la fonctionnalité Temps d’écran peut permettre d’éviter les achats accidentels ou non autorisé sur l’App Store et autres services Apple. Il est notamment possible de demander un mot de passe pour les achats ou les désactiver totalement. Si votre enfant possède son propre appareil, il suffit d’activer l’option « demander l’autorisation d’achat » pour contrôler et approuver ses achats. S’il partage l’appareil familial, il suffit d’activer la demande d’un mot de passe à chaque achat.