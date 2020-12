Des autoroutes célestes découvertes pour accélérer les voyages spatiaux

On ne parle pas ici de la route vers la côte d’azur mais bien d’une super autoroute qui pourrait permettre aux engins spatiaux de se déplacer plus rapidement. Des scientifiques ont découvert un réseau d « autoroutes célestes » qui pourrait réduire le temps de trajet à plusieurs décennies au lieu des centaines de milliers ou millions d’années « qui caractérisent habituellement la dynamique du système solaire. »

Si, dans Star Wars, les voyages spatiaux se font à la vitesse de la lumière, la réalité est toute autre. Mais des chercheurs ont fait une découverte qui pourrait révolutionner le voyage spatial. Dans un article publié le 25 novembre dans la revue Science Advances, des scientifiques expliquent avoir découvert un réseau de super autoroutes qui permettrait de voyager plus rapidement dans le système solaire. Selon eux, des astéroïdes près de Jupiter pourraient par exemple rejoindre Neptune « en moins de dix ans et à 100 unités astronomiques en moins d’un siècle. » Pour découvrir ces routes interplanétaires, les scientifiques ont calculé comment des millions d’orbites de notre système solaire s’intégrèrent à l’intérieur des variétés spatiales connues depuis la ceinture d’astéroïdes. Les structures en arc les plus visibles sont liées à Jupiter et aux fortes forces gravitationnelles que la planète exerce. En théorie, les engins spatiaux pourraient donc se déplacer plus rapidement dans le système solaire en utilisant ses « voies rapides ». Ces résultats doivent désormais être étudiés plus en profondeur pour déterminer comment ils pourraient être utilisés par des engins spatiaux, mais pas uniquement.

Prévenir la rencontre d’astéroïdes avec la Terre

En plus d’aider la découverte spatiale, ces autoroutes du système solaire pourraient permettre d’étudier plus précisément les objets proches de la Terre et qui pourrait la menacer. Ainsi, il sera possible de garder un œil sur la population d’astéroïdes et de météorites près de notre planète, « ainsi que la population grandissante d’objet artificiel dans le système Terre-Lune ». Une belle avancée scientifique, donc.