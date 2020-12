Windows : attention à ce malware qui affiche des publicités et tente de voler vos mots de passe !

Un malware sévit actuellement sur Windows et s’attaque à votre navigateur web. Il y diffuse des publicités et tenterait de dérober vos mots de passe.

Les malwares ont beau avoir le vent en poupe sur Android, ils sont aussi très présents sur Windows. Microsoft alerte en effet qu’un nouveau malware baptisé Adrozek fait rage sur son système d’exploitation. Celui-ci s’introduit sur votre système en visitant certaines pages web. Microsoft recense pas moins de 17 000 pages de la sorte, lesquelles sont réparties sur 159 domaines. Une fois digéré par votre système, le malware dégrade nettement votre expérience de navigation web sur Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore Microsoft Edge en y insérant de nombreuses publicités non désirées, en installant des codes Javascript intrusifs. Mais ce n’est pas tout, car ce malware est également capable de dérober les mots de passe qui vous allez entrer dans votre navigateur fétiche. Pour cela, il crée un service « Main Service » sur l’ordinateur infecté afin de repérer, déchiffrer puis exfiltrer les mots de passe à vos comptes. Suivant les intentions des hackers, cela pourrait évidemment devenir extrêmement dangereux pour l’utilisateur.

Heureusement, il existe certaines solutions. La première, c’est de faire particulièrement attention quant aux sites visités sur son navigateur, et de prêter attention aux résultats de recherche pour déceler une quelconque anomalie. Dans son billet de blog, Microsoft nous dévoile la différence qu’il peut y avoir dans une recherche sur Google sur un ordinateur non infecté et un ordinateur infecté par Adrozek.

L’autre solution, c’est d’utiliser un antivirus comme Windows Defender, capable de détecter sur un de vos navigateurs est infecté par Adrozek. Si c’est le cas, il faudra procéder à une réinstallation complète du navigateur pour se débarrasser du malware.