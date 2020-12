Comment suivre l’éclipse totale du soleil du 14 décembre ?

Si vous êtes amateurs d’éclipses solaires, mais que nous n’êtes pas en Amérique du Sud en ce moment, pas de problème. La NASA va diffuser en direct cet événement sur Youtube. Voici comment la regarder.

C’est la dernière éclipse de 2020. Aujourd’hui, le 14 décembre, la lune va bloquer les rayons du soleil à 15 h 32 heure de Paris. Si l’événement ne sera pas visible dans nos vertes contrées, il sera possible de l’observer au Chili et en Argentine. Si vous ne faites pas partie des quelques chanceux qui pourront y assister en direct, il sera possible de suivre l’événement sur la chaîne Youtube de la NASA (ci-dessous). En effet, à partir de 15 h 30 sur le réseau social, l’agence américaine va retransmettre l’éclipse, et ce, jusqu’à 17 h 13. C’est à cette heure qu’elle sera à son maximum en Argentine. Si vous vous trouvez sur le passage de cette éclipse, il faudra en revanche ne pas oublier de vous équiper de lunettes d’observation spéciales pour protéger vos yeux.

Pas d’éclipse en France métropolitaine avant 2081

Pour apercevoir la prochaine éclipse totale en France métropolitaine, il faudra être (très) patient. Ce phénomène aura lieu dans 61 ans, soit le 3 septembre 2081. Pour rappel, la dernière éclipse totale visible sur le sol français avait eu lieu le 29 mars 2006.