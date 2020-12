Game of Thrones : Matt Smith rejoint le casting du préquel

De Doctor Who à Games of Thrones, il n’y a qu’un pas. Celui qui a incarné le docteur de 2010 à 2013, rejoint le casting de House of Dragons. Matt Smith prêtera ses traits au personnage du Prince Daemon Targaryen.

L’univers de Game of Thrones va s’agrandir avec une nouvelle série HBO. La chaîne prépare une nouvelle incursion dans la fiction de George.R.R Martin qui nous plongera cette fois-ci 300 ans avant les événements relatés dans la série de D.B. Weiss et David Benioff. Baptisé House of The Dragon, elle explore le passé de la famille Targaryen et certains personnages déjà mentionnés à plusieurs reprises dans la série originale. Pourtant avare en révélation, HBO aujourd’hui dévoile quelques éléments du casting. Matt Smith, qui s’est fait connaître grâce à la série Doctor Who, incarnera cette fois-ci Prince Daemon Targaryen. Il sera rejoint par Paddy Considine, que l’on a pu apercevoir dans la série The Outsider. Ici, il jouera le roi Viserys aux côtés de Olivia Cooke (Ready Player One et Bates Motel). Enfin, Emma D’Arcy est annoncée dans le rôle de la princesse Rhaeynyra Targaryen. Les abonnés Amazon Prime auront pu la découvrir dans la série Truth Seekers aux côtés de Nick Frost et Simon Pegg.

Fire will reign.

Quelques jours après l’épisode final de Game of Thrones, en 2019, HBO confiait vouloir prendre le temps de développer de nouvelles séries et offrir un peu de répit aux fans de l’univers. Après un premier projet avorté, la chaîne prévoit un retour de la saga sur nos écrans en 2022. Cette fois-ci, en revanche, il faudra compter sur de nouveaux showrunners. Ce sont Miguel Sapochnik et Ryan Condal (Colony) qui seront à l’écriture du scénario. L’écrivain, George R.R. Martin, ne sera pas loin non plus puisqu’il oeuvrera en qualité de producteur aux côtés de Condal.