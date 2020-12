Une série sur Gawker Media était en projet pour Apple TV+, sauf que Tim Cook a décidé de l’annuler. Le groupement de médias était en effet à l’origine de la fuite de l’iPhone 4 oublié dans un bar, et a connu des déboires en révélant la sexualité de l’actuel dirigeant de la Pomme avant son annonce officielle.

Le patron d’Apple serait-il un peu rancunier ? Comme le relate le New York Times, Tim Cook viendrait en effet de stopper net la préproduction d’une future série Apple TV+, consacrée au groupe de médias Gawker. Plusieurs épisodes auraient déjà été écrits de la main de deux anciens éditeurs du groupe, Emma Carmichael et Leah Beckmann, pour le compte d’Apple TV+. Sauf que le synopsis de ce projet de série n’aurait pas plu au dirigeant d’Apple, qui lui a donné fin via un simple mail dans lequel il exprime son « avis nettement négatif ». Tim Cook se serait également étonné qu’on ne l’ait pas informé de ce projet de série sur la plateforme de vidéo en streaming d’Apple.

Il faut dire que l’histoire de Gawker est très connue pour les diverses incartades de ses médias. Le groupe comprend notamment des médias comme io9, Kotaku, Lifehacker, gawker.tv, Jezelbel et aussi Gizmodo. Sauf que rappelez-vous, c’est ce dernier média qui avait fait fuiter l’iPhone 4 deux mois avant sa présentation officielle en récupérant un prototype oublié dans un bar, plutôt que d’en informer Apple. Gizmodo a par ailleurs une longue histoire avec Tim Cook lui-même, puisque le média avait insisté pour qu’il fasse son coming-out officiel, des années avant qu’il ne le fasse publiquement. Gawker avait même présenté Cook comme « le gay le plus puissant des États-Unis » dans un article, en 2011. Nul doute que l’actuel dirigeant d’Apple a conservé en mémoire ces divers écarts pour barrer la route d’Apple TV+ à ce projet de série.