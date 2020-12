[MàJ : résolu] Les services Google, dont Gmail, YouTube et Stadia, rencontrent des pannes partout dans le monde

« Something went wrong » : voilà ce qui s’affiche pour de nombreux utilisateurs tout autour du monde qui essayent d’utiliser l’un des services Google, de Gmail ou passant pas Google Docs ou même YouTube.

Il semblerait que tous les services de Google rencontrent actuellement des pannes partout dans le monde. De notre côté, YouTube est inaccessible tout comme Gmail et Stadia. L’Assistant Google, Google Docs sont également concernés. Le recherche Google semble en revanche fonctionner de notre côté. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes divers rencontrés sur les services de Google avec le hashtag #YouTubeDOWN. La panne aurait commencé tôt ce matin et impacte un grand nombre de professionnels qui passent, notamment, par Gmail. En attendant, si vous avez des recherches urgentes à faire, vous pouvez toujours vous rendre sur Bing, DuckDuckGo ou encore Qwant.

C’est moi ou Google est down ?!? pic.twitter.com/hbvqWODPBG — Anh Phan – Game Long and Prosper ^^ (@AnhPhanFr) December 14, 2020

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Google n’a pas encore communiqué sur cette panne et sa page d’état de services semble indiquer qu’aucun problème n’est en cours. A priori, le problème viendrait des serveurs d’authentification puisque la navigation privée aide à accéder aux services. Nous actualiserons cet article dès que nous aurons de plus amples informations et que les problèmes commenceront à être résolus.

MàJ : Les problèmes ont été totalement résolus sur tous les services aux alentours de 15h. Google a indiqué au Monde qu’elle compte procéder « à des recherches complètes en interne pour nous assurer que ce problème ne se reproduise pas à l’avenir ».