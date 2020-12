Google a utilisé 64 caméras pour entrainer son IA à Portrait Light

Si les Pixel de Google brillent par leurs photos, c’est surtout grâce aux algorithmes que la firme de Mountain View met en place pour améliorer les clichés. Aujourd’hui, la firme dévoile la façon dont elle s’y est prise pour créer le mode Portrait Light.

Avec ses Pixel, Google nous a montré qu’il était parfaitement possible d’obtenir d’excellentes performances en photo sans pour autant barder son appareil de capteurs. Le Pixel 5 n’en dispose que de deux – c’est d’ailleurs l’équipement le plus fourni sur un smartphone de la marque – et pourtant cela ne l’empêche pas d’être l’un des smartphones les plus performants à l’heure actuelle en photo. Et si les Pixel de Google sont aussi bons en photo, c’est notamment grâce au solide logiciel de Google, qui s’appuie sur de nombreux algorithmes pour améliorer drastiquement le rendu final. C’est aussi comme cela que Google parvient à intégrer de nouveaux modes, comme sa fonctionnalité Portrait Light dans l’application Google Photos. Cette fonction permet de positionner différemment sa source lumineuse dans une image, après avoir capturé un cliché, et ainsi trouver le positionnement idéal de la lumière a posteriori, et Google vient tout juste de détailler la façon dont il a procédé pour arriver à ce résultat dans un billet de blog.

Pour parvenir à créer Portrait Light, les ingénieurs de Google ont mis à profit pas moins de 64 caméras, et 331 sources de lumière. 70 femmes et hommes sont ensuite passés sous l’objectif des appareils photo, sous l’éclairage de multiples lumières différentes. Ce travail a permis à Google d’élaborer un algorithme de machine learning pour son Portrait Light capable de définir automatiquement la position et l’intensité de la lumière dans une photo. Cette fonction s’applique sans action de l’utilisateur sur le Pixel 4, le Pixel 4a le Pixel 4a 5G et le Pixel 5, et est accessible dans les réglages des clichés Night Light sur les anciens smartphones Google, comme les Pixel 3 et Pixel 3a.