Google dévoile les recherches les plus populaires de 2020

Lors de son traditionnel « Year in Search », l’entreprise américaine a présenté l’ensemble des sujets les plus recherchés cette année au sein de son moteur de recherche.

Quelles sont les recherches les plus populaires de l’année sur Google ? Comme à son habitude, la firme de Mountain View a présenté son traditionnel rapport des tendances de l’année 2020 en termes de recherches. Sans surprise, le coronavirus du COVID-19 était au cœur des préoccupations des internautes cette année, à travers les termes “Coronavirus”, « attestation covid”, ou encore “symptôme coronavirus”. Inédite dans l’histoire moderne, la pandémie aura également été l’occasion pour les internautes de s’occuper en période de confinement, avec une tendance notable sur les recettes de cuisine et les tutos DIY. Ainsi, “pain maison”, “gel hydroalcoolique maison”, “sport maison” ou “comment faire un masque sans machine à coudre” ont connu une forte progression sur le moteur de recherche, tandis que le chef Cyril Lignac, à la tête d’une émission de cuisine diffusée quotidiennement à la télévision et sur les réseaux sociaux pendant les confinements, s’offre le titre de “personnalité célèbre ayant connu la plus forte progression en tendances de recherche cette année”.

Évidemment, le pâtissier gourmand-croquant n’est pas le seul à avoir fait parler de lui cette année. Si l’affaire a été rapidement étouffée par l’arrivée du COVID-19, Benjamin Griveaux et sa vidéo un peu trop intime se classent à la première position des personnalités politiques les plus recherchées de l’année, juste devant Joe Biden et Jean Castex. Côté personnalités disparues cette année, c’est Kobe Bryant qui enregistre le plus de recherches Google, devant Valéry Giscard d’Estaing, Diego Maradona ou encore Samuel Paty.

Enfin, et malgré un agenda cinématographique perturbé cette année, c’est Tenet de Christopher Nolan qui remporte la palme du film le plus populaire de l’année, suivi par 1917 et Black Panther. En termes de séries, la seconde saison d’Umbrella Academy, sortie en juillet dernier sur Netflix, permet à la série de se hisser à la troisième place du podium, suivie de près par Le jeu de la Dame, The Witcher et Emily in Paris. En tête de classement, on retrouve la série française Ici tout commence et le programme de télé-réalité Koh Lanta.