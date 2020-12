iPhone 12 : Apple va donner un gros coup de boost à la production

Apple va drastiquement booster sa production d’iPhone au cours du premier semestre 2021, pour faire face à une forte demande. La production des nouveaux Mac M1 serait également revue à la hausse.

La demande serait plutôt forte pour les iPhone 12, mais Apple n’arriverait pas à contenter tout le monde. Comme l’indique le Nikkei Asia, pour pallier à ce problème, la firme aurait décidé d’accélérer la cadence et compterait augmenter de 30% sa production pour le premier semestre 2021, soit près de 95 à 96 millions de nouvelles unités produites. Apple tablerait même sur un volume total de 230 millions d’iPhone – tous modèles confondus – soit une production 20% supérieure à l’année dernière.

Toujours d’après le Nikkei, Apple aurait décidé d’augmenter sa production en raison de la crise sanitaire, qui a non seulement eu un impact négatif sur ses ventes au cours de l’année, mais a également impacté ses chaînes de production. La firme s’était même retrouvée à devoir décaler la date de présentation de ses nouveaux iPhone en octobre, tandis qu’ils sont habituellement présentés au mois de septembre. Enfin, la 5G qui commence à débarquer un peu partout autour du monde engendrerait une demande particulière pour des terminaux compatibles avec la nouvelle génération de réseaux mobiles, comme le sont les iPhone 12. « Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max marchent mieux que ce que nous avions initialement prévu, tandis que la demande pour les iPhone 12 est conforme aux prévisions et que celle en iPhone 12 mini est un peu molle » précise le responsable d’un fournisseur dans les colonnes du Nikkei, comme le relaye MacGeneration.

Le média explique aussi qu’Apple devrait également booster la production de ses nouveaux Mac équipés de ses propres processeurs, dont ses MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec la puce M1, pour lesquelles la demande serait plutôt importante. De nouvelles machines seraient également au programme, dont de nouveaux iMac et MacBook Pro. Une nouvelle Apple TV serait également dans les cartons, précise le Nikkei.