Facebook lance son application musicale collaborative sur iOS

Pendant le confinement, les mélomanes sont en mal de concerts et de représentations. Pour permettre à ses utilisateurs d’exprimer leur fibre musicale, Facebook vient de lancer Collab, une nouvelle application qui permet de créer à plusieurs.

Le confinement aura bouleversé notre manière de consommer la culture. Les musiciens ont dû se contenter de solo et se sont, pour une majeure partie d’entre eux, tournés vers les réseaux sociaux. Certains ont largement utilisé TikTok et notamment la fonctionnalité duo. Consciente de cette nouvelle dynamique de création et de partage, Facebook a choisi, elle aussi, de lancer sa nouvelle application du genre. Disponible en version bêta depuis mai dernier, elle rejoint l’App Store. Baptisée Collab, elle entend réunir tous les passionnés de musique du monde entier. Elle permet à tout un chacun d’enregistrer de courts extraits musicaux, de quinze secondes maximum, et de les partager. Les autres utilisateurs sont alors invités à ajouter leur pierre à l’édifice et ainsi à créer en collaboration. Chaque morceau sera alors constitué de trois sources qui viendront s’ajouter les unes aux autres. En plus du simple micro de l’appareil, Facebook a testé son application avec des dizaines de configurations différentes rapporte TechCrunch. Il sera aussi possible d’utiliser des interfaces externes pour importer sa musique depuis des instruments électroniques comme des pianos ou des guitares par exemple. D’ailleurs, pour faciliter cette collaboration, Facebook a ajouté à son application une fonctionnalité permettant de synchroniser les différentes vidéos.

Pas encore disponible en France

Si vous trépignez d’impatience à l’idée de découvrir cette nouvelle application, il faudra encore attendre un petit peu. En effet, l’application est désormais disponible sur l’App Store américain, mais ne semble pas avoir rejoint son homologue français. Il y a fort à parier en revanche qu’elle rejoindra nos vertes contrées, reste désormais à savoir quand. Facebook continue donc sa campagne de séduction des jeunes utilisateurs, qui se sont massivement tournés vers TikTok. Si Instagram s’est déjà largement inspiré du phénomène avec ses Reels, cette nouvelle application dédiée pourrait bien séduire bon nombre d’amateurs de musique.