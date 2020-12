Qualcomm annonce le Snapdragon 678, un SoC milieu de gamme

Qualcomm vient d’annoncer une belle mise à jour pour son SoC de milieu de gamme avec le Snapdragon 678. On devrait le retrouver sur de nombreux smartphones l’année prochaine.

Il a tout d’un SoC haut de gamme, et il entend même en démocratiser les technologies, mais sur le secteur de milieu de gamme. Après avoir dévoilé son nouveau fleuron, le SoC Snapdragon 888, Qualcomm vient en effet de présenter le successeur de son Snapdragon 675 lancé il y a deux ans: voici le Snapdragon 678 ! Celui-ci s’offre un gap de performance, et devrait améliorer la capture de photo et de vidéo tout en proposant des « expériences de divertissement immersives ». On fait le tour du propriétaire.

Concrètement, le Snapdragon 678 est basé sur le CPU Qualcomm Kryo 460, dont la fréquence peut désormais atteindre les 2,2 GHz. On retrouve, à ses côtés, un GPU Qualcomm Adreno 612 pour la partie graphique. Cela devrait permettre une gestion de l’autonomie plus efficace sur un smartphone équipé, mais aussi de nouvelles possibilités en photo/vidéo avec le support de trois capteurs jusqu’à 48 MP, et le moteur d’IA de 3ème génération de Qualcomm qui prend en charge le mode portrait, le mode nuit et l’autofocus laser. Les smartphones équipés de ce SoC pourront par ailleurs capturer des vidéos jusqu’en 4K. Côté jeux vidéo, le Snapdragon 678 est d’ores et déjà optimisé pour les moteurs de jeu Unity, Messiah, NeoX et Unreal Engine 4, et promet un rendu graphique de haut vol avec beaucoup moins de chutes de framerate que sur la précédente génération de la puce mobile. Enfin, côté connectivité, ce SoC débarque avec le modem Snapdragon X12 LTE, qui ne propose certes pas la 5G, mais promet tout de même des vitesses de téléchargement jusqu’à 600 Mbps en débit descendant et 150 Mbps en débit montant.