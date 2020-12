Cet iPhone 6S tombe d’un avion en marche et en ressort indemne !

Quand ce documentaliste a fait tomber son iPhone 6s d’un avion en marche survolant la côte brésilienne, il ne pensait certainement pas le retrouver quasiment intact 300 mètres plus bas. Pourtant, les miracles arrivent.

Les youtubeurs ont beau rivaliser d’ingéniosité dans leurs tests de résistance, jusqu’à même tenter de plonger les nouveaux iPhone dans la lave où les cribler de balles outre-Atlantique, les chutes les plus spectaculaires sont parfois celles qui ne sont pas prévues… surtout quand le smartphone résiste ! C’est ce qui est arrivé au documentaliste Ernesto Galiotto, alors en repérage en hélicoptère au-dessus de la plage de Cabo Frio, près de Rio de Janeiro au Brésil. Souhaitant immortaliser ce paysage d’exception, Galietto a dégainé son smartphone personnel, un iPhone 6S d’Apple, et a commencé à filmer le décor depuis une fenêtre ouverte de l’avion. Une rafale de vent plus tard, l’iPhone avait évidemment disparu des mains du documentaliste pour faire une chute vertigineuse d’environ 300 mètres.

O ambientalista e documentarista Ernesto Gallioto deixou o celular cair enquanto filmava a paisagem da região, e o aparelho acabou registrando em vídeo toda a trajetória da queda de 300 metros de altura, que durou 15 segundos: https://t.co/TMH1F3kxTa pic.twitter.com/IdJONU9FwI — O POVO Online (@opovoonline) December 15, 2020

Ernesto Galiotto a alors utilisé l’application native « Localiser » de son iPhone pour tenter de le retrouver. Il a finalement réussi à le localiser, sur la plage, avant de se rendre compte que le smartphone n’avait presque pas souffert de sa chute. Certes, l’iPhone 6S présentait alors quelques rayures, mais son écran n’était pas brisé, et surtout, le smartphone était toujours allumé, parfaitement fonctionnel. Il était pourtant simplement protégé par une coque de protection en silicone lambda et une protection d’écran. L’iPhone 6S avait même continué à filmer pendant une heure et demie après sa chute. « Je crois que le soleil l’a rechargé parce que lorsque nous sommes arrivés pour le récupérer (le lendemain) à 8:50 la batterie était encore à 16% » précise le documentaliste. Comme quoi, ce n’est pas tant la hauteur de la chute qui compte, mais surtout la surface sur laquelle tombe le smartphone : ici, du sable et des herbes. Le constat aurait certainement été bien différent dans un décor rocailleux.