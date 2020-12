Disney+ : découvrez la sélection Noël de la plateforme

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, Disney+ dévoile sa sélection de films de Noël. En plus des classiques du genre, la plateforme partage deux exclusivités.

« Ça commence beaucoup à ressembler à Noël ». La saison des pulls moches et des chocolats chauds est officiellement lancée. Si vous avez déjà vu tous les films du genre à la télévision, Disney+ vous réserve une petite surprise. Pour les fêtes, la plateforme dévoile sa sélection « C’est Noël sur Disney+ ». Alors on enfile son pyjama à l’effigie de Rudolph et on suit le guide.

Noëlle – Disney+ originals

En décembre dernier, les Américains ont pu découvrir le nouveau film de la plateforme. Un an plus tard, c’est au tour de l’hexagone de se plonger dans les aventures de la fille de Kris Kringle. Alors que son frère doit prendre le relais et devenir à son tour le Père Noël, Noëlle est forcée de partir à l’aventure pour sauver Noël. Nick a disparu et elle va devoir la ramener à temps pour le réveillon. Le film est disponible depuis le 27 novembre. On retrouve Anna Kendrick dans le rôle-titre. L’actrice, qui a notamment joué dans Pitch Perfect, donnera la réplique à Bill Hader (Barry) et Shirley Maclaine (La rumeur). La réalisation de cette production qui sent bon le pain d’épices a été confiée à un habitué du genre : Marc Lawrence. Le scénariste et réalisateur américain a signé quelques comédies romantiques notables dont le Come-back et l’Amour sans préavis, toutes deux avec Hugh Grant dans le rôle principal.

Maman j’ai raté l’avion

On ne présente plus cette comédie de Chris Columbus. Avant de réaliser le premier opus de la saga Harry Potter, le cinéaste avait porté à l’écran les aventures du petit Kevin McCallister. Oublié par sa famille partie en vacances pour Noël, le jeune garçon va devoir protéger sa maison de deux cambrioleurs empotés. Il pourra compter sur sa créativité pour les faire fuir.

Marraine ou presque – Disney+ Originals

Disney a mis les petits plats dans les grands pour Noël, en ne proposant pas une, mais bien deux comédies inédites. Eleanor, apprentie bonne fée, est en proie au doute lorsqu’elle constate que son métier n’a plus trop d’avenir. Déterminée à prouver que le monde a encore besoin de magie, elle va rencontrer sur son chemin Mackenzie. La journaliste de 40 ans ne croit plus aux contes de fées et Eleanor va tout faire pour lui redonner l’espoir, quitte à parfois empirer la situation. C’est Jillian Bell (Chair de Poule) qui prêtera ses traits à la bonne fée, alors Isla Fisher (Insaisissables) incarnera Mackenzie. On retrouvera aussi Santiago Cabrera (The Musketeers) et Mary Elizabeth Ellis (Santa Clarita Diet). C’est à la réalisatrice du Journal de Bridget Jones que le projet a été confié.

Super Nöel

La veille de Noël, Scott Calvin et son fils découvrent que le Père Noël est tombé sur leur toit. En prenant les rênes du traîneau magique, Scott se rend compte qu’il est le nouveau Père Noël. Sorti en 1995, ce film avec Tim Allen dans le rôle principal est une comédie qui ravira petits et grands nostalgiques.

Sacré Père Noël

Jake, un étudiant égoïste, rentre chez lui pour Noël, mais uniquement pour recevoir une voiture en cadeau. Mais rien ne va se passer comme prévu et il va se lancer dans une course contre la montre pour arriver à temps au domicile familial.

Boule de Neige

Angela se retrouve transportée dans un univers hivernal féerique après avoir secoué une boule à neige. Elle rapidement réaliser que ses choix dans ce monde parfait lui retirent son innocence.

Miracle sur la 34e rue

À six ans, Susan doute de l’existence du Père Noël. Mais lorsqu’elle rencontre Kris Kringle, un père de Noël de galerie marchande persuadé d’être le vrai père Noël, sa vie va changer.

Les 12 Noël de Kate

Kate n’aime pas les fêtes de fin d’année et pourtant elle se rend dans un grand magasin pour effectuer un dernier achat pour son ex petit ami. Alors qu’une vendeuse lui vaporise un parfum dans les yeux, la jeune femme s’évanouit et va revivre 12 fois la veille de Noël.

Soul – Disney+ Originals (le 25 décembre)

Alors ce n’est pas un film de Noël à proprement parler, mais plutôt un joli cadeau sous le sapin. Pixar et Disney présenteront le 25 décembre prochain, leur nouveau film d’animation. Baptisé Soul, ce long-métrage par le réalisateur de Vice-Versa et Là-haut suivra les aventures d’un professeur de musique qui rêve de monter sur scène. Mais alors que ses désirs sont sur le point de se réaliser, il va se retrouver aux portes du Paradis suite à un malheureux accident. Bien décidé à revenir sur Terre, il va faire la rencontre de 22, une âme espiègle qui refuse de quitter le grand avant.

Pour découvrir cette sélection de Noël et bien plus, c’est sur Disney+ que ça se passe.