Braquage sous Pression 2.0 : Orchestrez le casse du siècle à distance entre collègues

La start-up française Dama Dreams a crée une expérience immersive online et sur mesure pour fédérer et motiver les équipes qui seront plongées au cœur d’un braquage et devront guider un homme de main présent sur place, déjouer les systèmes de sécurité et s’assurer de la réussite du cambriolage, le tout en moins d’1h et sans être repéré par la police

Fondée en 2017, Dama Dreams est un studio de création, spécialisé dans la production d’expériences surmesures pour les marques, combinant théâtre immersif et Escape Game. Désormais, l’entreprise s’est adaptée aux nouvelles organisations de travail et propose aux entreprises un format de jeu inédit pour renforcer la cohésion des équipes et bonifier l’ambiance de travail. Depuis 2 ans et demi, la société a déjà produit 18 expériences différentes pour plus de 100 000 joueurs, 1 200 m2 d’espaces dédiés dans quatre lieux en France (Paris, Deauville, La Baule, Trouville-sur-mer). En 2019, Dama Dreams a signé plusieurs partenariats, notamment avec Canal+, The Oligarchs Productions et organisé plus de 150 teambuilding.

Face à la crise sanitaire, Dama Dreams se réinvente en proposant une offre digitale distribuée par sa marque dédiée à l’Escape Game : le Hangar à Enigmes. L’entreprise normande lance ainsi à destination des entreprises un Escape Game basée sur une expérience immersive inédite, accessible aux salariés en télétravail, leur donnant l’opportunité de se rassembler où qu’ils soient. Le Braquage sous Pression 2.0 est un Escape Game online de 1h, pour des groupes de 4 à 24 joueurs qui propose une expérience inédite composée de vidéos pré-enregistrées, de mécanismes d’Escape Game ainsi que de la participation en direct d’un comédien qui échange avec les joueurs, agit selon leurs décisions et diffuse en direct ses actions via une Go Pro. Les échanges entre les participants se font à distance par visioconférence via les plateformes Teams ou Zoom.

Dama Dreams nous a proposé de tester cet Escape Game, voici notre avis

L’avis d’Amandine : J’étais un peu sceptique sur l’idée d’un escape game virtuel, mais on se retrouve très rapidement plongés dans l’action. Le résultat est vraiment immersif, et le maître du jeu a très bien réussi à faire monter la pression au fur et à mesure du temps qui défilait. Au final, c’est une très bonne expérience que je recommande (à condition d’avoir une connexion internet suffisante).

L’avis de Rémi : Tout est fait pour que, même à distance, l’immersion soit présente. Le comédien est au top, et les énigmes vraiment bien trouvées. Une bouffée d’air frais en cette période où il est bien difficile de partir en excursion dans un escape game.

L’avis de Greg : On retrouve à ma grande surprise les « sensations » d’un véritable escape game et même si tout se passe à distance, la personne sur place arrive à nous immerger totalement dans son scénario. L’interactivité avec le monde « réel » est étrangement très présente, et la cohésion de groupe fait le reste. Oui nous avons réussi avec les honneurs !