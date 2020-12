Espace : Chang’e 5 est rentrée sur Terre avec des échantillons lunaires

La mission retour pour la capsule lunaire chinoise Chang’e 5 s’est soldée par un succès, et apporte avec elle de nouveaux échantillons lunaires, les premiers depuis plus de 40 ans.

Lancée le 23 novembre dernier, la capsule chinoise Chang’e 5 aura mis moins d’un mois à réaliser son objectif. Après un alunissage en douceur sur notre satellite naturel le 1er décembre, elle est parvenue à collecter quelques kilos de roches lunaires, avant de décoller pour son vol retour trois jours plus tard, le 3 décembre. Un voyage spatial plus tard, Chang’e 5 a finalement été en mesure de revenir sur Terre, afin de nous délivrer sa précieuse cargaison d’échantillons sélènes le 16 décembre au soir, rapporte le site de Slashgear.

Après un atterrissage en Mongolie-Intérieure, et une récupération par les équipes de scientifiques présentes sur place au milieu de la steppe enneigée, c’est finalement à Pékin que les 2kg échantillons lunaires récoltés par la capsule ont finalement été acheminés de manière stérile. Une véritable prouesse technique pour la Chine, qui devient officiellement le troisième pays du monde à récolter de la roche sélène, derrière les États-Unis et l’ex-Union soviétique. À noter que personne n’avait entrepris ce type de voyage depuis plus de 40, plus précisément en 1976, date du retour de la capsule soviétique Luna 24, qui avait à l’époque rapporté 170g d’échantillons provenant de notre satellite.

Issus d’une région encore inexplorée, ces échantillons de roche lunaire devraient permettre d’analyser une partie de la Lune plus récente sur le plan géologique. Les scientifiques espèrent ainsi y trouver le moyen de percer les secrets de notre satellite. À l’intérieur de la capsule Chang’e 5, plusieurs variétés de graines et de plantes ont également eu droit à leur voyage spatial, dans le but d’étudier l’effet du rayonnement lunaire et de l’apesanteur sur les tissus vivants.