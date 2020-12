Netflix : voici le programme de janvier !

Netflix va commencer l’année sur les chapeaux de roues. La plateforme diffusera notamment Lupin : dans l’ombre d’Arsène avec Omar Sy et la saison 3 de Cobra Kaï. Côté films, un autre illustre réalisateur français rejoindra la collection « grands classiques » de la plateforme. Dès la 1er janvier, vous pourrez voir ou revoir les films de Claude Sautet.

2020 c’est bientôt fini. La nouvelle année réserve de nombreuses surprises aux abonnés Netflix et ça commence dès le mois de janvier. Dans un communiqué, la plateforme dévoile le programme des réjouissances et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tout le monde. Entre films et séries inédits et grands classiques du 7e art, voici la sélection de janvier.

Séries

Ma maison rêvée (saison 2) – 1er janvier

24h Chrono (intégrale) – 1er janvier

L’histoire des gros mots – 5 janvier

Inside de world’s toughest prison (saison 5) – 8 janvier

Lupin, dans l’ombre d’Arsène (partie 1) – 8 janvier

Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Devenu adulte, il va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger. La série créé par George Kray (Killing Eve) en collaboration avec François Uzan (Family Business) sera diffusée dès le 8 janvier prochain. On retrouvera Omar Sy dans le rôle principal. L’acteur signe ici sa première collaboration avec la plateforme. Soufiane Guerrab (La vie scolaire) et Nicole Garcia (Mal de Pierres) seront aussi de la partie.

L’empire du Bling – 15 janvier

Dawson (intégrale) – 15 janvier

Désenchantée (partie 3) – 15 janvier

Dix pour cent (saison 4) – 21 janvier

Riverdale (saison 5) – à partir du 21 janvier

Fate : la saga Winx – 22 janvier

The Snowpiercer – à partir du 26 janvier

The Netflix Afterparty – prochainement

Cobra Kaï (saison 3) – prochainement

Bonding (saison 2) – prochainement

Pour les enfants

Gabby et la maison magique – 5 janvier

Bheem bam Boum : le festival des cerfs-volants – 8 janvier

Salut Ninja (saison 4) – 19 janvier

Jurassic World : la colo du crétacé (saison 2) – 22 janvier

Films

Les choses de la vie – 1er janvier

Netflix régale les cinéphiles avec une collection consacrée au réalisateur Claude Sautet. Dans les choses de la vie, on retrouve Romy Schneider et Michel Piccoli dans les rôles principaux. Au volant de sa voiture, Pierre est victime d’un accident. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bout de la route. Il se remémore alors sa vie avec Helène, une jeune femme qu’il voulait quitter, sa famille Catherine et son fils.

César et Rosalie – 1er janvier

Nelly et Monsieur Arnaud – 1er janvier

Vincent, François, Paul et les autres – 1er janvier

Max et les ferrailleurs – 1er janvier

Mulholland Drive – 1er janvier

Jeux d’enfants – 1er janvier

Delicatessen – 1er janvier

La cité de la peur – 1er janvier

Insidious : la dernière clé – 9 janvier

Pieces of a woman – 7 janvier

Spiderman : Homecoming – 8 janvier

Stuck apart (Azizler) – 8 janvier

Zone Hostile – 15 janvier

Papa c’est toi ? – 15 janvier

Les Coming out – 22 janvier

Le Tigre Blanc – 22 janvier

Penguin Bloom – 27 janvier

June et Kopi – 28 janvier

Ohana ou le trésor caché – 29 janvier

The Dig – 29 janvier

Documentaires

The Minimalist : less is now – 1er janvier

Tony Parker : the Final Shot – 6 janvier

Survivre à la mort – 6 janvier

Fran Lebowitz : si c’était une ville – 8 janvier

Crack : cocaïne, corruption et conspiration – 11 janvier

Le traqueur de la nuit : chasse à l’homme en Californie – 13 janvier

We are : The Brooklyn Saints – 29 janvier