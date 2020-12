Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien président des États-Unis a très bon goût en matière de séries.

Quelques semaines avant l’investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche, c’est une autre figure emblématique de la politique américaine qui a fait parler d’elle cette semaine. Contre toute attente, il ne s’agit pas de Donald Trump et de ses frasques sur Twitter, mais de Barack Obama. L’ancien président américain a en effet accordé une interview au média Entertainment Weekly, dans lequel il a notamment dévoilé la liste de ses séries préférées de l’année.

Parmi les séries les plus appréciées du président, on retrouve ainsi l’excellente série Amazon Prime The Boys, “pour la façon dont ils détournent l’image des super-héros pour mettre à nu les problèmes de race, de capitalisme et les effets de distorsion du pouvoir des entreprises et des médias de masse” explique Barack Obama. Viennent ensuite Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad centré sur le personnage de Saul Goodman, qui signe une “critique du côté sombre du rêve américain”, ainsi que The Good Place, pour sa “combinaison sage et douce de comédie loufoque et de grandes questions philosophiques”. La série HBO Watchmen, primée 11 fois aux derniers Emmy Awards fait elle aussi partie des heureux élus. De quoi assurer un joli coup de pub aux séries en question.

The first time I heard @BarackObama liked @nbcthegoodplace I fell to the floor. For real. 🤩🤩🤩🤩 https://t.co/SgNn0tcn7i — D’Arcy Carden (@DarcyCarden) December 15, 2020

I think we just geeked out…. https://t.co/8kZenJ3K6X — Antony Starr (@antonystarr) December 16, 2020

Face à ces annonces inattendues de la part de l’ancien président américain, les showrunners des séries en question n’ont évidemment pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Le créateur de The Boys Eric Kripke, ainsi que Jack Quaid (Hughie) et Antony Starr (Homelander) n’ont d’ailleurs pas caché leur joie sur Twitter. De son côté, l’actrice D’Arcy Carden, qui interprète Janet dans The Good Place a indiqué qu’elle ne s’était toujours pas remise de la nouvelle.