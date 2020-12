Tencent possède désormais 20% d’Universal Music

Le géant chinois a doublé sa part de capital dans Universal Music, au terme d’une transaction qui pourrait atteindre les 3 milliards d’euros.

Le géant asiatique Tencent vient de doubler ses parts de capital au sein d’Universal Music, en augmentant ses actions de 10% à 20%. Une transaction qui devrait être finalisée dans le courant de l’année prochaine, et qui pourrait atteindre les 3 milliards d’euros, a indiqué le groupe. En effet, comme l’a précisé Vivendi, propriétaire du label depuis 2000, le rachat de 10% de parts supplémentaires par Tencent a été mené “sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100% du capital d’Universal Music Group”. Après avoir acquis un dixième des parts de l’entreprise au début de l’année pour 2,8 milliards d’euros, c’est donc pour un montant similaire que Tencent devrait porter à 20% le montant de son capital chez Universal.

Avec de nombreux artistes cultes (Beatles, Rolling Stones, Bee Gees) ou plus récents (Ariana Grande, Lady Gaga, BTS), Universal Music Group fait partie des trois plus gros labels de l’industrie musicale mondiale, aux côtés de Sony et de Warner. En début d’année, le mastodonte avait avalé l’intégralité du catalogue de Bob Dylan, pour un montant estimé à 300 millions de dollars par le New York Times. Un nouvel essor de l’industrie musicale, en grande partie dû à l’explosion des services de streaming comme Deezer, Spotify ou plus récemment YouTube Music, qui a définitivement remplacé Google Play Music cette année.

Grâce à cette importante transaction, le groupe Vivendi, détenu par Vincent Bolloré, devrait non seulement éponger ses dettes, mais aussi investir dans d’autres rachats d’actions, ainsi que plusieurs acquisitions. Le groupe, propriétaire de nombreux titres de presse pourrait ainsi devenir propriétaire de Prisma Média, et ajouter à son tableau de chasse les journaux Voici, Capital, Télé Loisirs, Gala ou encore Femme Actuelle.