Netflix expérimente un mode audio sur Android

La plateforme développe un mode audio pour profiter d’un contenu sans les images. Une idée saugrenue qui pourrait pourtant s’avérer utile lors de la lecture de spectacle d’humour, par exemple.

Écouter plutôt que regarder, c’est ce que propose la nouvelle fonctionnalité de Netflix. Découverte par Android Police, elle permettrait aux utilisateurs de lire un contenu, mais sans l’image. Selon le média américain, il faudrait se rendre dans les paramètres de l’application pour l’activer. En dessous de la case dédiée à la consommation de donnée, il est possible de sélectionner diverses sorties pour le son de la vidéo. Une fois que la fonctionnalité est activée, les utilisateurs se retrouvent face à un écran noir avec les outils habituels du lecteur comme la vitesse de lecture, le verrouillage de l’écran ou encore les sous-titres. Il est aussi possible de passer à l’épisode suivant d’un clic sur le bouton dédié. Pour repasser à la vidéo, il suffira d’appuyer sur l’icône en haut de l’écran. Sur les captures on peut voir que la lecture peut continuer en arrière-plan et même lorsque le téléphone est verrouillé. Pour l’instant, cet ajout semble réservé à quelques utilisateurs, mais pourrait à terme rejoindre l’intégralité des smartphones Android. À moins que Netflix abandonne l’idée, bien évidemment.

Les raisons qui poussent Netflix à expérimenter une telle fonctionnalité restent obscures. On peut imaginer qu’il s’agisse d’une manière de permettre aux utilisateurs de réécouter leurs séries préférées ou tout simplement de profiter d’un spectacle d’humour sans avoir les yeux rivés sur son écran. Il pourrait aussi s’agir d’un indice sur les prochains contenus produits par la plateforme qui pourrait à son tour décider d’entrer dans le monde du podcast audio. La firme de Cupertino est restée silencieuse à ce sujet et il faudra attendre une déclaration officielle pour en avoir le cœur net. Pas sûr en revanche que cela plaise aux différents réalisateurs qui avaient déjà exprimé leur mécontentement lors du lancement de l’outil vitesse de lecture.