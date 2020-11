Après avoir triché sur Fall Guys, le streamer xQc se fait ban de Twitch

Surpris en plein sniping pendant un récent tournoi « Fall Guys » sur Twitch Rivals, le streamer xQc a écopé d’un ban temporaire de la plateforme de streaming.

On ne le répètera jamais assez, la triche c’est mal. Il y a quelques heures, c’est Felix ‘xQc’ Lengyel, l’un des streamers – si ce n’est le streamer – le plus populaire du moment sur Twitch qui en a fait les frais. Surpris en train de “stream snip” un adversaire en plein tournoi Fall Guys sur Twitch Rivals, l’ancien pro-gamer Overwatch a finalement écopé d’un ban temporaire de son compte sur la plateforme de streaming vidéoludique, ainsi que d’une interdiction de six mois sur Twitch Rivals. Le joueur a également été contraint de rendre l’argent gagné grâce au tournoi.

C’est quoi le « stream sniping » ?

Pratique interdite en milieu e-sport, le « stream sniping » consiste pour un joueur à regarder la chaîne Twitch (ou tout autre canal de diffusion) de son adversaire en plein match afin d’obtenir des informations lui permettant de tirer avantage de la situation. Dans ce cas précis, xQc a suivi le stream de DrLupo afin d’identifier son personnage dans Fall Guys et de le bloquer. Sans surprise, un tel comportement va à l’encontre du règlement du tournoi Twitch Rivals, où il est d’ailleurs explicitement mentionné comme allant à l’encontre des règles de la communauté.

Une décision lourde de conséquences

At GlitchCon our player conduct rules were violated. We require all participants to abide by the same rules in order to play in a tournament. As a result, xQc has been issued a temporary Twitch account suspension, a temporary Twitch Rivals ban & forfeited associated prize money. pic.twitter.com/SA8umOdS9E — Twitch Rivals (@TwitchRivals) November 18, 2020

Si le comportement de xQc est évidemment répréhensible, et que de nombreux streamers ayant participé au tournoi en question ont appelé au ban de ce dernier, beaucoup craignaient que la plateforme se contente de fermer les yeux sur la situation. En effet, xQc fait partie des plus gros streamers du moment. Le bannir aurait ainsi des conséquences relativement lourdes, pour le principal intéressé, mais aussi pour Twitch, régulièrement accusé de pratiquer une justice à deux vitesses avec ses utilisateurs. Pourtant, et sans doute dans le but de redorer son image après les nombreuses controverses auxquelles elle fait face, la plateforme a tenu à marquer le coup, en sanctionnant son streamer : “Nous prenons la conduite des joueurs de Twitch Rivals extrêmement au sérieux. Ce type de comportement est inacceptable et ne sera pas pris à la légère”, a ainsi déploré un porte-parole du tournoi. De son côté, xQc a reconnu les faits, et s’est publiquement excusé sur Twitter.

Stop defending my everywhere for no reason. We got into the final game with @DrLupo and @shroud ‘s team. We shouldn’t of done it and it was wrong. I’m sorry for my actions. I thought it would be funny. It did not change the outcome but it was still malicious. Sorry. — xQc (@xQc) November 15, 2020