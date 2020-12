MGM, les studios derrière James Bond sont à vendre

Le mythique Lion cherche un repreneur. Les studios derrière James Bond sont à vendre pour la modique somme de 5,5 milliards de dollars. En proie à des difficultés financières, depuis une dizaine d’année, la firme doit se résoudre à passer la main.

La Metro-Goldwyn-Mayer Inc s’apprête à pousser son dernier rugissement. Le studio au Lion cherche un acquéreur selon The Wall Street Journal. Le studio derrière James Bond est évalué à 5,5 milliards de dollars selon le média américain. Après une dizaine d’années plutôt difficiles, les studios se sont visiblement décidés à vendre au plus offrant. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une vente est envisagée par MGM et cette fois-ci elle espère que sa proposition suscitera de l’intérêt au-delà « des acteurs traditionnels d’Hollywood » a déclaré une personne proche du dossier à The Wall Street Journal.

Les plateformes de streaming en première ligne

L’acquéreur des studios mettra la main sur une vaste collection de films et de séries produites par Métro-Goldwyn-Mayer. En plus du mythique espion anglais, la firme a produit ou distribué plusieurs films et séries comme la franchise Rocky, The Handmaid’s Tale ou encore Vikings. On imagine donc que les plateformes de streaming ne tarderont pas à faire leur offre. Si Netflix semble toute désignée, Apple pourrait aussi vouloir mettre la main sur le catalogue de MGM pour l’ajouter à son offre Apple TV+. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois puisqu’en 2018, le directeur général Gary Barber avait été remercié après avoir eu des discussions non autorisées avec la marque à la pomme pour racheter le studio pour 6 milliards de dollars. Ce serait pour Apple une bonne manière d’enrichir son catalogue et de concurrencer les géants du streaming SVOD comme Netflix et Disney+. En effet, l’offre de la firme de Cupertino est encore timide et ne compte que quelques titres originaux et peine à convaincre de nouveaux abonnés. En mai 2020, l’offre n’avait conquis de 10 millions d’utilisateurs, contre 55 pour Disney+ et 183 pour Netflix.